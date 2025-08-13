Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šaško: Končiace licencie na záchranky možno predĺžiť

Na snímke minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) počas tlačovej konferencie k zrušenému výberovému konaniu o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v stredu 13. augusta 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Končiace licencie na prevádzkovanie staníc záchrannej zdravotnej služby možno podľa zákona predĺžiť, kým neprídeme s komplexným riešením. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) to uviedol na stredajšej tlačovej konferencii. V tejto súvislosti ubezpečil, že nikto sa tak nemusí obávať, že by k nemu sanitka neprišla včas.





.

