Šaško: Medicínsky plán novej národnej nemocnice je hotový

Bratislava 2. júla (TASR) - Medicínsky plán novej národnej univerzitnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch je hotový. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) to vyhlásil v stredu v reakcii na novinársku otázku. Ako uviedol, plán má 38 strán a bol predmetom diskusií s primármi, prednostami a vedením nemocníc, rovnako s ďalšími odborníkmi.



„Uznesenie vlády ma zaviazalo, aby som do 30. júna pripravil medicínsky plán. Tá úloha je splnená. Je to zavesené na portáli,“ poznamenal minister. Dodal, že plán predstavil aj lekárskym odborárom či médiám na novinárskych raňajkách.



Kritiku podpredsedu Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo a opozičného poslanca Oskara Dvořáka (PS) v tejto súvislosti odmietol. „Ja som ho aj vyzval, nech teda prispeje konštruktívne diskusiou, ľudským zdrojom. No zase sa na tom robí iba politika,“ skonštatoval Šaško.



Dvořák v stredu skritizoval ministra zdravotníctva, že ešte nepredstavil medicínsky plán novej národnej univerzitnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch, hoci tak mal urobiť do 30. júna. Vyzval ho, aby plán predstavil verejnosti spolu s finančným plánom a harmonogramom stavby. Takisto ho žiada, aby plány konzultoval s opozíciou, keďže stavba nemocnice bude zasahovať do viacerých volebných období.



Šaško mal podľa materiálu vlády vypracovať do 30. júna rámcový medicínsky plán národnej univerzitnej nemocnice. Do 1. septembra má spraviť návrh potrebnej reorganizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave a Bratislavskom kraji spolu s predpokladaným harmonogramom jej vykonania.



Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika má stáť na pozemku ministerstva obrany. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu. Začať stavať chcú ešte tento rok. Minister deklaruje, že hrubá stavba nemocnice bude stáť do parlamentných volieb v roku 2027.