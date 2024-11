Šaško na budúce rokovanie predloží uznesenie k transformácii nemocníc

Bratislava 27. novembra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) na najbližšie rokovanie vlády predloží uznesenie k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, na ktorom trvá Lekárske odborové združenie (LOZ). Zároveň predloží materiál k vzniku monitorovacej skupiny, ktorá bude kontrolovať odpočet memoranda uzavretého medzi vládou a lekárskymi odborármi. Šaško to uviedol po stredajšom rokovaní vlády.



Minister odmieta, že by vláda vnímala situáciu v sektore "nejako laxne". "Už tretíkrát som veľmi dôsledne informoval všetkých členov vlády vrátane pána premiéra o aktuálnom stave," ozrejmil.



Deklaroval, že na budúcotýždňové rokovanie vlády predloží dva materiály. Prvým je uznesenie, ktorým sa má vláda zaviazať k tomu, že nebude transformovať štátne nemocnice na akciové spoločnosti. "Ja som včera (26. 11.) sľúbil doktorovi Visolajskému, alebo sme sa dohodli, že túto požiadavku prednesiem na vládu a môžem potvrdiť, že budúci týždeň takéto uznesenie bude prijaté," vyhlásil. Vládnemu kabinetu chce tiež predložiť materiál ku vzniku monitorovacieho výboru, ktorý by mal dohliadať na plnenie bodov memoranda.



Šaško potvrdil, že si s LOZ na spoločných rokovaniach prešli všetky body memoranda. "Je veľa oblastí, ktoré naplnené boli a objektívne sú tam aj oblasti, ktoré vyžadujú ďalšiu robotu," skonštatoval s tým, že ide najmä o prvý bod týkajúci sa zastavenia zadlžovania nemocníc a zvyšovania ich efektivity. "Na tie oblasti, ktoré nie sú uzavreté, som predložil konkrétny plán krokov, čo by sa malo diať. Ale nie je možné, ak niekto očakáva, že tieto komplexné veci sa dajú splniť za dva alebo tri týždne. To je systémový problém, ktorý tu je viac ako 30 rokov," vysvetlil. Zároveň dal podľa jeho slov šéfovi LOZ Petrovi Visolajskému sľub, že k bodom memoranda, ktoré sa nepodarí stihnúť vyriešiť do konca roka, sa s ním bude osobne pravidelne stretávať.



Minister tiež avizoval, že o ostatných plánovaných krokoch v zdravotníctve bude informovať na tlačovej konferencii po zasadnutí odvetvovej tripartity, ktorú zvolal na 9. decembra. "Tam tento plán predstavím, nebude to finálny dokument, bude to otvorený dokument, o ktorom budeme následne diskutovať priebežne všetci tak, aby sa nejak neustále aktualizoval. Ale čo je pre mňa absolútne podstatné, nielen v rokovaní s odborármi, ale vo všeobecnosti, aby sa proces aj dôsledne monitoroval a spätne odpočítaval, lebo na toto často zabúdame. Kontrolovať to, čo si dohodneme. Ja sa k tomu hlásim, takúto predstavu, víziu a aj všetky otázky predstavím na tlačovej konferencii," povedal Šaško. Zopakoval, že považuje za kontraproduktívne aktuálne komentovať stále prebiehajúce rokovania.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. Zároveň žiadajú, aby sa vláda uzniesla, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.