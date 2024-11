Šaško na utorkovom rokovaní nepredstavil sľúbené návrhy zákonov

Bratislava 26. novembra (TASR) - Zástupcovia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) kritizujú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) za to, že im na utorkovom rokovaní nepredstavil sľúbené návrhy zákonov. Vláda podľa šéfa LOZ Petra Visolajského významne podceňuje situáciu. Uviedol to po stretnutí s ministrom. Šaško pred rokovaním novinárom potvrdil, že ide lekárskym odborárom predstaviť odpočet plnenia memoranda. K téme sa podľa jeho slov vyjadrí po stredajšom (27. 11.) rokovaní vlády.



"Dnes nám bolo sľúbené, že minister predloží odpočet bodov aj návrhy zákonov. Žiadne zákony sme zatiaľ nedostali, odpočet bodov nám bude poslaný. (...) Takže jedným slovom, jednou vetou, obávam sa, že vláda významne podceňuje túto situáciu," uviedol Visolajský. Pozitívne však hodnotí prísľub Šaška, že na stredajšom rokovaní s vládou preberie otázku uznesenia k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.



Šéf lekárskych odborárov zároveň informoval, že niektorí lekári sa definitívne rozhodli, že výpovede nestiahnu a odídu zo Slovenska. "Čím dlhšie táto situácia trvá, tým viac tie čísla pribúdajú, žiaľ. (...) Zatiaľ to je našťastie v jednotkách," priblížil.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda. Zároveň žiadajú, aby sa vláda uzniesla, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.