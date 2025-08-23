< sekcia Slovensko
Šaško nariadil viaceré audity, odmieta obohacovanie namiesto pomáhania
Šaško informoval, že spustil opätovnú komplexnú kontrolu procesov všetkých verejných obstarávaní, ktoré súvisia s plánom obnovy v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.
Autor TASR
Bratislava 23. augusta (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) deklaruje, že pre Hlas-SD je prioritou, aby sa konsolidačné opatrenia nedotkli tých najslabších, vrátane pacientov. Deklaruje, že v rámci rezortu hľadá úspory. Uvedomuje si, že sektor zdravotníctva láka aj tých, ktorí chcú na ňom iba zarobiť. Informoval preto o viacerých prebiehajúcich kontrolách a auditoch. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Veronika Daničová.
„Už v týchto dňoch som nariadil a aktuálne aj prebieha vnútorný audit všetkých verejných obstarávaní, ktoré od začiatku tohto roka vykonali štátne zdravotnícke zariadenia. Hovorím o kontrole v univerzitných a fakultných nemocniciach, či akciových spoločnostiach so stopercentnou majetkovou účasťou štátu. Kontrolujeme, či tieto organizácie hospodárne a účelne nakupujú potrebné tovary a služby, predovšetkým lieky, zdravotnícku techniku či zdravotnícky materiál,“ priblížil.
Šaško informoval, že spustil opätovnú komplexnú kontrolu procesov všetkých verejných obstarávaní, ktoré súvisia s plánom obnovy v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. „Táto kontrola sa týka všetkých príjemcov týchto unikátnych európskych peňazí, a teda tak verejných spoločností, ako aj súkromných firiem,“ ozrejmil. Nariadil tiež štatutárom štátnych rozpočtových a príspevkových organizácii v pôsobnosti MZ, aby mu doručili prehľad všetkých nákupov tovarov a služieb nad 5000 eur, a to od roku 2022.
Avizoval, že o výsledkoch kontrol bude informovať. „Som pripravený nekompromisne konať, ak by si niekto v rezorte zdravotníctva náhodou chcel pomýliť poslanie pomáhať chorým so svojím vlastným obohacovaním,“ skonštatoval. Vyhlásil, že pre Hlas-SD je prioritou, aby sa konsolidačné opatrenia nedotkli najslabších, vrátane pacientov. Vysvetlil však potrebu konsolidácie verejných financií.
