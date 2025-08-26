< sekcia Slovensko
Šaško: Nová liečba cystickej fibrózy by mohla byť dostupná od januára
Ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvu s držiteľom registrácie inovatívnych liekov na cystickú fibrózu.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvu s držiteľom registrácie inovatívnych liekov na cystickú fibrózu. V prípade kladného stanoviska kategorizačnej komisie by sa liečba mohla stať dostupnou všetkým pacientom od 1. januára budúceho roka. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
„Po mesiacoch intenzívnych rokovaní sa nám podarilo dosiahnuť dohodu s držiteľom registrácie molekúl, ktoré sú obrovskou nádejou pre pacientov v liečbe cystickej fibrózy už od dvoch rokov veku. Sme tak o krok bližšie k účinnejšej liečbe cystickej fibrózy na Slovensku,“ priblížil s tým, že v najbližších týždňoch zasadne kategorizačná komisia, ktorá je ďalším krokom zákonného procesu - to je naplánované na začiatok októbra.
V závislosti od výsledku kategorizačnej komisie by tak od januára mohla byť inovatívna liečba cystickej fibrózy preplácaná z verejného zdravotného poistenia všetkým pacientom. „Znamenalo by to, že deti aj dospelí s cystickou fibrózou, ktorí na túto nádej čakajú celé roky, by ju konečne mohli aj reálne dostať,“ podotkol Šaško.
Klub cystickej fibrózy (KCF) začiatkom roka upozornil na pretrvávajúcu nedostupnosť modernej liečby cystickej fibrózy. Zástupcovia KCF vyzvali zodpovedné orgány na zabezpečenie plného financovania liekov Kaftrio a Kalydeco z verejného zdravotného poistenia pre všetkých pacientov s diagnózou cystická fibróza. Zdôraznili, že ide o základnú príčinnú liečbu, ktorá dokázateľne spomaľuje progresiu ochorenia a môže zachrániť život pacientov.
