Šaško odsúdil bombové vyhrážky nemocniciam: Neakceptovateľné

Na snímke minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (HLAS-SD) . Foto: TASR - Jakub Kotian

Urobil tak v súvislosti so sériou hlásení bombových hrozieb nemocniciam siete Penta Hospitals.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) dôrazne odsúdil bombové vyhrážky nemocniciam. Urobil tak v súvislosti so sériou hlásení bombových hrozieb nemocniciam siete Penta Hospitals. Označil to za neakceptovateľné.

„Toto je neakceptovateľné, tak pre lekárov, tak pre zdravotníkov, ale aj pre pacientov. Ide o zariadenie, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť, kde sa zachraňujú životy,“ zdôraznil Šaško. V kontakte je aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). „Budeme veľmi dôrazne konať,“ dodal. V tejto súvislosti varoval aj pred populistickým nálepkovaním v sektore zdravotníctva.



Minister vnútra informoval, že Policajný zbor situáciu aktívne rieši spolu s manažmentom nemocníc.

Sieť regionálnych nemocníc sa stala za posledné obdobie už štyrikrát terčom vyhrážok bombovým útokom. Zaznamenali ich v Košiciach, Michalovciach, Galante a Trebišove. Polícia sa vyhrážkami zaoberá.
