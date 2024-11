Šaško odvolal riaditeľa Národnej transplantačnej organizácie D. Kubu

Bratislava 11. novembra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) odvolal v pondelok z pozície riaditeľa Národnej transplantačnej organizácie (NTO) Daniela Kubu. Do vedenia zároveň vymenoval Katarínu Vadkertiovú, ktorá inštitúciu povedie do výberového konania. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



"Ide o odbornú nomináciu ministra zdravotníctva, ktorý novovymenovanej riaditeľke až do riadneho vyhodnotenia prebiehajúceho dozoru zadal pokyn na maximálnu obozretnosť pri dohliadaní procesu a schvaľovaní akýchkoľvek vývozov genetických materiálov," uviedlo ministerstvo.



Vadkertiová je podľa MZ absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Následne absolvovala postgraduálne štúdiá Varšavskej univerzity manažmentu MBA a MPH. "Má bohaté skúsenosti z oblasti manažmentu farmaceutických spoločností, EÚ projektov, metodiky a poradenskej činnosti," priblížil rezort.



Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) v októbri poukázala na problém s darovaním pupočníkovej krvi, ktorá sa mala podľa nej stať predmetom biznisu. Odbery zabezpečuje Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, ktorý je súčasťou skupiny Cord Blood Center Group. S krvou podľa Marcinkovej spoločnosť obchoduje v zahraničí. Riaditeľ registra Zohdy Hamid sa voči "negatívnej kampani" ohradil. Hovorí o cielenej snahe o diskreditáciu.



Poslanci minulý týždeň v NTO v rámci prieskumu odhalili viacero vecí, ktoré nie sú v súlade so zákonom. Dozor nad vývozom pupočníkovej krvi zo Slovenska podľa Marcinkovej zlyháva. Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) poukázala na to, že Kuba schvaľoval vývoz krvi spoločnosti, kde pôsobil v správnej rade. NTO vyhlásila, že nesúhlasí s tým, že by jej činnosťou došlo k porušeniu zákona.



Šaško minulý týždeň v parlamente uviedol, že sa u riaditeľa Kubu sa potvrdil konflikt záujmov. Nechal preto vypracovať podklady na urýchlenú výmenu štatutárneho orgánu organizácie.