Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. apríl 2026
< sekcia Slovensko

Šaško: Pilotný audit v piatich nemocniciach ukázal zásadné skutočnosti

Na snímke mininster zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas -SD) počas príhovoru na celonárodnej odbornej konferencii Ministerstva zdravotníctva SR (MZSR) o efektivite financovania a fungovania nemocníc vo štvrtok 9. apríla 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. apríla (TASR) - Pilotný audit fungovania štátnych nemocníc, ktorý Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nariadilo v piatich štátnych nemocniciach na Slovensku, ukázal viaceré zásadné skutočnosti. Na štvrtkovej konferencii Zdravé nemocnice - silné zdravotníctvo o tom informoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Potenciál na zlepšenie bol identifikovaný v oblasti využívania personálnych kapacít, materiálno-technického zabezpečenia, nákupu liekov a štandardizácii dát. Tiež v oblasti nastavenia financovania či v efektivite nemocníc.

„Efektivita už nemôže byť iba nejaký slogan a jednoducho ak náklady rastú rýchlejšie ako výkon, ak sa neriešia procesy a kontrola, dlh sa bude tvoriť aj naďalej, aj pri vyšších rozpočtoch. A toto je realita, ktorú musíme prijať bez výhovoriek a musíme ju konečne začať adresovať,“ vyhlásil minister. Zlepšiť podľa neho treba využívanie operačných sál, plánovanie výkonov, obsadenosť nemocníc či logistiku služieb. „To sú konkrétne veci, ktoré sa dajú a ktoré sa musia riadiť, aj keď ich budeme riadiť, prejaví sa to v čakacích dobách a v udržateľnosti,“ dodal šéf rezortu.

Avizoval, že na konferencii plánuje v súvislosti s výsledkami auditu predstaviť osem konkrétnych opatrení. Týkať sa majú využívania kapacít, najmä operačných sál, plánovania výkonov a služieb, nákupov liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu či verejných obstarávaní. Má ísť tiež o opatrenia zamerané na finančnú disciplínu a záväzky. Opatrenia budú podľa Šaška sledované, vyhodnocované a štvrťročne odpočtované. „Budú to opatrenia, pri ktorých sa dá povedať, či sú buď splnené alebo sú nesplnené, či sa to zlepšilo alebo nezlepšilo,“ spresnil Šaško.
