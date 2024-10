Šaško ponúkol kompromis, miezd sestier sa konsolidácia dotknúť nemá

Bratislava 18. októbra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ponúka sestrám a záchranárom rovnaké podmienky rastu miezd ako pred konsolidáciou, lekárom by mali platy narásť z pôvodných troch percent o 6,4 percenta. Informoval o tom po piatkovom stretnutí s prezidentom SR Petrom Pellegrinim. Verí, že zástupcovia zdravotníkov podmienky prijmú a ukončia svoje nátlakové akcie.



"Ide o dodatočný balík mzdových prostriedkov vo výške presahujúcich 100 miliónov eur a zároveň vopred hovorím, že táto suma je konečná a už ju nie je možné prekročiť, pretože už takto extrémnym spôsobom zasahuje do deficitu budúcoročného štátneho rozpočtu v rámci tohto balíka," vyhlásil minister. Priblížil, že lekárom by tak mali platy v priemere narásť o asi 163 eur mesačne, pričom ich požiadavka bola o 252 eur.



Súčasťou kompromisu má byť podľa jeho slov aj záväzok, že v horizonte dvoch rokov sa podmienky rastu platov vrátia na predkonsolidačnú úroveň, tak ako bolo dohodnuté v memorande uzavretom medzi lekármi a vládou. "Diskusia je o tom, akým dynamickým tempom majú tieto platy naďalej rásť a ja plne súhlasím s Lekárskym odborovým združením, že najpodstatnejšia pre stabilizáciu situácie je jasná a transparentná vízia a som preto spokojný, že súčasťou mojej ponuky na kompromis je jasný záväzok, že na horizonte dvoch rokov podmienky rastu platov vrátime na predkonsolidačnú úroveň," uviedol.



Šaško sa má so zástupcami zdravotníkov stretnúť ešte v piatok počas dňa. Deklaroval, že o výsledkoch rokovaní bude informovať. Zároveň zdôraznil, že si prácu zdravotníkov váži a vždy bude stáť za zlepšovaním ich pracovných aj mzdových podmienok.



Predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok rovnako verí, že lekárske odbory budú mať konštruktívny prístup. "Pretože v prvom rade má ísť o zdravie," poznamenal na sociálnej sieti.