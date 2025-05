Šaško: Predstavíme opatrenia na stabilizáciu personálu v zdravotníctve

Bratislava 5. mája (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) chce v júni predstaviť koncept opatrení na stabilizáciu ľudských zdrojov v zdravotníctve. Materiál by chcel na rokovanie vlády predložiť ešte tento rok. Vyplýva to z jeho pondelkovej odpovede na novinársku otázku.



„Ja som povedal, že ak by mala po mne ostať jedna vec počas môjho pôsobenia, tak chcem nechať jasnú, transparentnú, verejne odkonzultovanú stratégiu ľudských zdrojov,“ vyhlásil minister. Ako uviedol, koncept plánovaných opatrení chce predstaviť v júni a následne k nemu očakáva verejnú diskusiu.



Otázka personálneho zabezpečenia je podľa neho na Slovensku kľúčovou témou, ktorej sa treba venovať. Zároveň podotkol, že nejde len o problém Slovenska, ale podobnej situácii čelí celá Európska únia. Pri tejto príležitosti takisto minister poďakoval všetkým zdravotníkom, ktorí v systéme ostávajú.