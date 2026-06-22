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Šaško: Prví farmaceuti by v lekárňach mohli začať očkovať od decembra
Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárňach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Očkovanie v lekárňach vstupuje do finálnej fáze implementácie. Finalizuje sa akreditácia vzdelávacieho programu pre farmaceutov. V prípade, že 1. júla dôjde k spusteniu akreditačného programu, prví farmaceuti by po jeho absolvovaní mohli začať očkovať už v decembri tohto roka. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
„Na Slovensku máme pripravený legislatívny rámec a pravidlá pre bezpečný výkon očkovania v lekárňach. Aktuálne finalizujeme ďalší kľúčový krok - akreditáciu vzdelávacieho programu pre farmaceutov, ktorí budú môcť po jeho absolvovaní očkovať dospelých pacientov. Tí absolvujú minimálne šesťmesačnú certifikačnú prípravu, ktorá bude zahŕňať teoretickú výučbu, praktický tréning aj záverečnú certifikačnú skúšku. Súčasťou podmienok bude kurz neodkladnej podpory životných funkcií v rozsahu minimálne ôsmich hodín,“ priblížil na sociálnej sieti.
Ak sa 1. júla spustí akreditačný program, mohli by od decembra v lekárňach začať očkovať jeho prví absolventi. „Naším cieľom nie je nahrádzať lekárov, ale doplniť existujúci systém a zvýšiť tak dostupnosť prevencie,“ deklaroval šéf rezortu zdravotníctva.
Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárňach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť.
„Na Slovensku máme pripravený legislatívny rámec a pravidlá pre bezpečný výkon očkovania v lekárňach. Aktuálne finalizujeme ďalší kľúčový krok - akreditáciu vzdelávacieho programu pre farmaceutov, ktorí budú môcť po jeho absolvovaní očkovať dospelých pacientov. Tí absolvujú minimálne šesťmesačnú certifikačnú prípravu, ktorá bude zahŕňať teoretickú výučbu, praktický tréning aj záverečnú certifikačnú skúšku. Súčasťou podmienok bude kurz neodkladnej podpory životných funkcií v rozsahu minimálne ôsmich hodín,“ priblížil na sociálnej sieti.
Ak sa 1. júla spustí akreditačný program, mohli by od decembra v lekárňach začať očkovať jeho prví absolventi. „Naším cieľom nie je nahrádzať lekárov, ale doplniť existujúci systém a zvýšiť tak dostupnosť prevencie,“ deklaroval šéf rezortu zdravotníctva.
Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárňach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť.