Šaško: Rezort rozšíril úhradu liekov na cystickú fibrózu
Zvyšuje sa tak šanca na spomalenie progresie ochorenia a zlepšenie kvality života pacientov.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR rozšírilo úhradu inovatívnej liečby cystickej fibrózy z verejného zdravotného poistenia. Liečba bude po novom dostupná od nového roka pre deti od dvoch rokov a pre širšie spektrum genetických mutácií spôsobujúcich toto ochorenie. Zvyšuje sa tak šanca na spomalenie progresie ochorenia a zlepšenie kvality života pacientov. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) s tým, že Slovensko bolo poslednou európskou krajinou, kde doteraz nebolo možné nastaviť pacientov na túto novú liečbu od dvoch rokov.
„Týmto krokom sa SR zaradzuje medzi moderné európske krajiny, ktoré podporujú zmysel a význam včasného nasadenia terapie,“ podotkol Šaško. Rozhodnutie o rozšírení úhrady podľa neho vychádza z vedeckých poznatkov a klinických dát, ktoré preukázali bezpečnosť a účinnosť liečby aj u mladších detí.
Minister vysvetlil, že pri liečbe je vyššia šanca spomaliť progres ochorenia. S tým je spojených aj menej komplikácií. „Je to oveľa vyššia kvalita života pre pacientov, ale nielen pre nich, ale aj pre ich rodiny,“ skonštatoval.
Tento liek predstavuje podľa vedúcej centra cystickej fibrózy pre deti pri Klinike detskej pneumológie a ftizeológie Národného ústavu detských chorôb Niny Bližnákovej prelomovú a vysoko účinnú terapiu, ktorá prináša zlepšenie zdravotného stavu a kvality života pacientov s cystickou fibrózou. „Potvrdzujú to domáce aj medzinárodné skúsenosti. Vďaka rozšíreniu indikačných kritérií a zníženiu vekovej hranice sa tak k liečbe dostanú aj najmladší pacienti, ktorí z nej môžu významne profitovať,“ povedala.
Cystická fibróza je závažné dedičné ochorenie postihujúce dýchací, tráviaci a reprodukčný systém. Včasná diagnostika a dostupnosť modernej liečby môžu významne ovplyvniť dĺžku a kvalitu života pacientov. Na Slovensku žije podľa MZ vyše 300 pacientov s cystickou fibrózou, z toho viac ako tretina sú deti.
