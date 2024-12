Šaško rokoval v Holandsku o výstavbe centra na liečbu detí s rakovinou

Haag 2. decembra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) rokoval v Holandsku s finančnými partnermi a projektantami o možnej výstavbe centra na liečbu onkologicky chorých detí na Slovensku. Má ísť o podobnú inštitúciu ako je Centrum princeznej Máximy v holandskom Utrechte, s ktorým má Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) podpísané memorandum, informuje spravodajkyňa TASR. Šaško je súčasťou delegácie prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý je v Holandsku na jednodňovej pracovnej ceste.



Rozhodnutie ako bude centrum vyzerať, má podľa Šaška ešte len "padnúť". Buď pôjde o novú stavbu na zelenej lúke alebo o rozšírenie existujúcej budovy o nový pavilón. "Verejne deklarujem, že počas tohto volebného obdobia sa koncová nemocnica v Bratislave začne stavať, to znamená, že sa začne kopať. Súčasťou toho komplexného riešenia musí byť aj riešenie pokiaľ ide o NÚDCH. Som presvedčený, že počas tohto volebného obdobia sa konečne začne stavať," deklaroval šéf rezortu zdravotníctva.



V súvislosti s financovaním povedal, že hľadá kreatívne spôsoby financovania. Za zaujímavú možnosť považuje úvery z holandskej strany. "Určite je to zaujímavá možnosť, ale my potrebujeme spraviť strategické rozhodnutia, lebo tých možností je tam naozaj viacero," poznamenal Šaško.



NÚDCH spolupracuje s Centrom princeznej Máximy na medicínskej báze už niekoľko rokov. Dochádza k výmene personálu a poznatkov, zúčastňujú sa na spoločných medzinárodných onkologických štúdiách. Zo Slovenska sa do holandskej inštitúcie posielajú aj vzorky a na základe vyšetrení v genetickom či špecializovanom laboratóriu nastavujú pacientom liečbu, priblížil šéf NÚDCH Peter Bartoň. Dúfa, že dôjde k prehĺbeniu vzťahov aj vzhľadom k výstavbe novej nemocnice.



"Myslím si, že čokoľvek, čo sa urobí a pohne sa nejaký projekt vpred, tak to bude pre detského pacienta veľkým prínosom. Či už to bude nový pavilón a následne rekonštrukcia starej nemocnice, alebo úplne nová nemocnica na zelenej lúke, je rozhodnutím politikov a rozhodnutím na vyššej úrovni," skonštatoval Bartoň.



Deklaruje, že urobí všetko pre to, aby takéto centrum vzniklo. "Od zajtra začíname na tom pracovať a urobím všetko pre to, aby v dohľadnom čase boli aj nejaké hmatateľné výsledky," poznamenal šéf NÚDCH. Nová inštitúcia je podľa neho potrebná z kapacitných dôvodov. Argumentuje aj nárastom čakacích lehôt a liečení detí v správnom čase.







(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)