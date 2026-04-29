Streda 29. apríl 2026
Šaško: Rozhodnutie o fungovaní nemocníc 8. mája je v rukách riaditeľov

Na snímke mininster zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas -SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Rozhodnutie o spôsobe fungovania nemocníc počas 8. mája je plne v kompetencii ich riaditeľov. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Zrušenie sviatku ako dňa pracovného pokoja by podľa neho spôsobilo štátnym nemocniciam náklad zhruba 20 miliónov eur.

Diskutoval som s riaditeľmi nemocníc, aby si zorganizovali zdravotnú starostlivosť tak, aby neohrozili termíny a zadeklarovali, že keď dôjde k výpadkom, zabezpečia termíny,“ dodal minister.

Zrušenie sviatkov 8. mája a 15. septembra ako dní pracovného pokoja odôvodnil štát ako jedno z opatrení konsolidácie verejných financií. Zamestnanci by tak mali počas nich pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok.
