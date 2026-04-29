< sekcia Slovensko
Šaško: Rozhodnutie o fungovaní nemocníc 8. mája je v rukách riaditeľov
Zrušenie sviatkov 8. mája a 15. septembra ako dní pracovného pokoja odôvodnil štát ako jedno z opatrení konsolidácie verejných financií.
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Rozhodnutie o spôsobe fungovania nemocníc počas 8. mája je plne v kompetencii ich riaditeľov. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Zrušenie sviatku ako dňa pracovného pokoja by podľa neho spôsobilo štátnym nemocniciam náklad zhruba 20 miliónov eur.
„Diskutoval som s riaditeľmi nemocníc, aby si zorganizovali zdravotnú starostlivosť tak, aby neohrozili termíny a zadeklarovali, že keď dôjde k výpadkom, zabezpečia termíny,“ dodal minister.
Zrušenie sviatkov 8. mája a 15. septembra ako dní pracovného pokoja odôvodnil štát ako jedno z opatrení konsolidácie verejných financií. Zamestnanci by tak mali počas nich pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok.
„Diskutoval som s riaditeľmi nemocníc, aby si zorganizovali zdravotnú starostlivosť tak, aby neohrozili termíny a zadeklarovali, že keď dôjde k výpadkom, zabezpečia termíny,“ dodal minister.
Zrušenie sviatkov 8. mája a 15. septembra ako dní pracovného pokoja odôvodnil štát ako jedno z opatrení konsolidácie verejných financií. Zamestnanci by tak mali počas nich pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok.