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Šaško rozhodol o zakúpení mobilného RTG,umožní vyšetrenia v osadách
Mobilný RTG prístroj bude spravovať Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy.
Autor TASR
Vysoké Tatry 24. novembra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) rozhodol o zakúpení mobilného röntgenového (RTG) prístroja na vyšetrenia pacientov priamo v osadách. Prístroj umožní vyhľadávať prípady tuberkulózy a podľa potreby pomôže odhaliť aj iné pľúcne ochorenia priamo v komunitách. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.
Mobilný RTG prístroj bude spravovať Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy.
Ľudia, ktorí majú sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti, sa tak môžu dostať k vyšetreniu skôr. „Ak sa pacient nemôže dostať k lekárovi, lekári prídu za ním,“ uviedol minister.
O zakúpení prístroja rozhodol po návšteve Hranovnice, Veľkej Lomnice a Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Cieľom výjazdu bolo zmapovať situáciu priamo v teréne, pomenovať najväčšie problémy a so zástupcami samospráv, zdravotníkmi a odborníkmi hľadať spôsoby, ako posilniť prevenciu a lepšie koordinovať zdravotnú starostlivosť.
„Celoslovensky máme tuberkulózu pod kontrolou, a to je dobrá správa. Zároveň vieme, že sú miesta, kde sa vyskytuje častejšie. Preto som chcel byť tu, vypočuť si lekárov, terénnych pracovníkov a starostov a spoločne s nimi hľadať riešenia, ktoré budú fungovať v praxi,“ uviedol Šaško.
V Hranovnici (okres Poprad) sa rokovanie podľa rezortu sústredilo na epidemiologickú situáciu, včasný záchyt ochorenia a význam preventívnych opatrení. Osobitná pozornosť patrila životným a hygienickým podmienkam v marginalizovaných rómskych komunitách, ktoré môžu významne ovplyvňovať šírenie infekčných ochorení. Minister následne navštívil komunitné centrum v lokalite Nový Dvor vo Veľkej Lomnici (okres Kežmarok), kde sa oboznámil s podmienkami miestnej komunity a diskutoval o posilnení zdravotnej osvety, prevencie a spolupráce medzi zdravotníkmi, komunitnými službami a samosprávou. Na Obecnom úrade vo Veľkej Lomnici sa pozornosť zamerala na dostupnosť zdravotnej starostlivosti, včasnú diagnostiku tuberkulózy a spoluprácu všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov.
„Kľúčom je včasný záchyt. Každý prípad, ktorý odhalíme skôr, znamená pacienta, ktorého vieme rýchlejšie liečiť, a ďalších ľudí, ktorých chránime pred nákazou. Na to potrebujeme, aby všeobecní lekári, pediatri, špecialisti a komunitní pracovníci fungovali ako jeden tím,“ zdôraznil minister.
Výjazd pokračoval v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci (okres Poprad), ktorý zohráva významnú úlohu v diagnostike a liečbe tuberkulózy a respiračných ochorení u detí. Minister sa stretol so zástupcami zdravotníckeho personálu, oboznámil sa s fungovaním vybraných pracovísk a diskutoval o odborných aj organizačných výzvach pri poskytovaní špecializovanej starostlivosti.
„Deti si zaslúžia najvyššiu ochranu. Ľudia v Dolnom Smokovci robia mimoriadne náročnú a odbornú prácu a ich skúsenosti chceme využiť pri nastavovaní opatrení v celom regióne,“ povedal minister.
Tuberkulóza si podľa MZ vyžaduje komplexný a koordinovaný prístup, ktorý prepája zdravotníctvo, verejné zdravotníctvo, samosprávy a komunitné služby. Osobitný dôraz je potrebné klásť na ochranu detí a mladistvých, zvyšovanie zdravotnej gramotnosti a odstraňovanie bariér v prístupe k starostlivosti.
„Zdravie sa začína pri čistej vode, hygiene a dostupnej informácii ešte pred dverami ambulancie. Tuberkulózu zastavíme len vtedy, keď budú zdravotníctvo, samosprávy a sociálne služby ťahať za jeden povraz,“ dodal minister.
Rezort zdravotníctva pripomína, že Slovensko patrí ku krajinám s najnižším výskytom tuberkulózy a chorobnosť je dlhodobo pod hranicou, pri ktorej medzinárodné odporúčania umožňujú upustiť od plošného očkovania. Preto sa na Slovensku od roku 2012 proti tuberkulóze plošne neočkuje.
Mobilný RTG prístroj bude spravovať Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy.
Ľudia, ktorí majú sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti, sa tak môžu dostať k vyšetreniu skôr. „Ak sa pacient nemôže dostať k lekárovi, lekári prídu za ním,“ uviedol minister.
O zakúpení prístroja rozhodol po návšteve Hranovnice, Veľkej Lomnice a Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Cieľom výjazdu bolo zmapovať situáciu priamo v teréne, pomenovať najväčšie problémy a so zástupcami samospráv, zdravotníkmi a odborníkmi hľadať spôsoby, ako posilniť prevenciu a lepšie koordinovať zdravotnú starostlivosť.
„Celoslovensky máme tuberkulózu pod kontrolou, a to je dobrá správa. Zároveň vieme, že sú miesta, kde sa vyskytuje častejšie. Preto som chcel byť tu, vypočuť si lekárov, terénnych pracovníkov a starostov a spoločne s nimi hľadať riešenia, ktoré budú fungovať v praxi,“ uviedol Šaško.
V Hranovnici (okres Poprad) sa rokovanie podľa rezortu sústredilo na epidemiologickú situáciu, včasný záchyt ochorenia a význam preventívnych opatrení. Osobitná pozornosť patrila životným a hygienickým podmienkam v marginalizovaných rómskych komunitách, ktoré môžu významne ovplyvňovať šírenie infekčných ochorení. Minister následne navštívil komunitné centrum v lokalite Nový Dvor vo Veľkej Lomnici (okres Kežmarok), kde sa oboznámil s podmienkami miestnej komunity a diskutoval o posilnení zdravotnej osvety, prevencie a spolupráce medzi zdravotníkmi, komunitnými službami a samosprávou. Na Obecnom úrade vo Veľkej Lomnici sa pozornosť zamerala na dostupnosť zdravotnej starostlivosti, včasnú diagnostiku tuberkulózy a spoluprácu všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov.
„Kľúčom je včasný záchyt. Každý prípad, ktorý odhalíme skôr, znamená pacienta, ktorého vieme rýchlejšie liečiť, a ďalších ľudí, ktorých chránime pred nákazou. Na to potrebujeme, aby všeobecní lekári, pediatri, špecialisti a komunitní pracovníci fungovali ako jeden tím,“ zdôraznil minister.
Výjazd pokračoval v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci (okres Poprad), ktorý zohráva významnú úlohu v diagnostike a liečbe tuberkulózy a respiračných ochorení u detí. Minister sa stretol so zástupcami zdravotníckeho personálu, oboznámil sa s fungovaním vybraných pracovísk a diskutoval o odborných aj organizačných výzvach pri poskytovaní špecializovanej starostlivosti.
„Deti si zaslúžia najvyššiu ochranu. Ľudia v Dolnom Smokovci robia mimoriadne náročnú a odbornú prácu a ich skúsenosti chceme využiť pri nastavovaní opatrení v celom regióne,“ povedal minister.
Tuberkulóza si podľa MZ vyžaduje komplexný a koordinovaný prístup, ktorý prepája zdravotníctvo, verejné zdravotníctvo, samosprávy a komunitné služby. Osobitný dôraz je potrebné klásť na ochranu detí a mladistvých, zvyšovanie zdravotnej gramotnosti a odstraňovanie bariér v prístupe k starostlivosti.
„Zdravie sa začína pri čistej vode, hygiene a dostupnej informácii ešte pred dverami ambulancie. Tuberkulózu zastavíme len vtedy, keď budú zdravotníctvo, samosprávy a sociálne služby ťahať za jeden povraz,“ dodal minister.
Rezort zdravotníctva pripomína, že Slovensko patrí ku krajinám s najnižším výskytom tuberkulózy a chorobnosť je dlhodobo pod hranicou, pri ktorej medzinárodné odporúčania umožňujú upustiť od plošného očkovania. Preto sa na Slovensku od roku 2012 proti tuberkulóze plošne neočkuje.