Šaško sa chce venovať najmä opatreniam na stabilizáciu sestier

Bratislava 11. februára (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa chce v tomto roku zamerať najmä na diskusiu a opatrenia, týkajúce sa stabilizácie sestier a pôrodných asistentiek v sektore. Jeho záujmom je tiež prísť s novou liekovou stratégiou a venovať sa chce aj prevencii. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii k sto dňom od jeho nástupu do funkcie ministra.



"Absolútne najpodstatnejšia téma zo všetkých pre mňa je oblasť vzdelávania a personálnej stratégie v oblasti ľudských zdrojov, kde totálny dôraz v tomto roku chcem klásť predovšetkým na prácu, diskusiu a opatrenia so sestrami a pôrodnými asistentkami," uviedol Šaško.



Medzi jeho priority patrí aj prevencia. "Ak prejdú aj nejaké formálne procesy, budeme ohlasovať zriadenie Národného skríningového centra. Už v stredu (12. 2.) ma čaká rokovanie s pacientskymi organizáciami, kde chceme zriadiť pacientsku radu, možno pacientskeho ombudsmana, uvidíme," priblížil minister. Pripomenul, že už v tomto roku sa spustí pilotný projekt skríningu rakoviny prostaty v Banskobystrickom kraji. V budúcom roku je plánované aj spustenie skríningu rakoviny pľúc, a to najskôr v Bratislavskom a Nitrianskom kraji.



V rámci prevencie sa chce venovať aj minimalizácii rizikového správania u mladých. "Tu je môj kľúčový záujem - zdravie predovšetkým mladej generácie, mladistvých, a aby sme predchádzali do maximálnej možnej miery vzniku rôznych závislostí," skonštatoval. Iniciatívy, ktorých cieľom je abstinencia, je podľa neho potrebné podporovať. "V tomto zmysle oblasť prevencie a rizikového správania alebo jeho minimalizáciu v krátkej dobe výrazne posilním," dodal Šaško.



Má tiež záujem predstaviť novú liekovú stratégiu. "Je absolútne kľúčovou oblasťou z pohľadu optimalizácie zdrojov a dávam aj z tohto miesta jednoznačný záväzok, že vytvoríme podmienky pre transparentný a predovšetkým rýchlejší vstup inovatívnych liekov, ale s preukázanou pridanou hodnotou pre pacienta a za podmienok, ktoré sú minimálne porovnateľné s inými krajinami Európskej únie," povedal s tým, že finančné prostriedky nie sú neobmedzené a je potrebné s nimi hospodáriť efektívne v prospech pacientov. V marci k téme plánuje organizovať seminár za účasti všetkých zainteresovaných.



Šaško pripomenul aj plánovaný audit nemocníc, ktorý je v prípravnej fáze. Celý proces by sa mal podľa neho spustiť v krátkej dobe. V tomto roku MZ tiež plánuje spustiť centrálne nákupy liekov a špecializovaného zdravotníckeho materiálu. Minister sa chce venovať napríklad aj ďalšej modernizácii zdravotníckych zariadení. "A to s dohliadaním na tie investičné projekty, ktoré majú pomerne odvážny časový rámec," doplnil.