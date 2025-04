Šaško: Starostlivosť v hospicoch je stabilizovaná

Bratislava 2. apríla (TASR) - Zdravotná starostlivosť v hospicoch je nateraz stabilizovaná. Všetky tri zdravotné poisťovne sa s poskytovateľmi hospicovej starostlivosti dohodli na predĺžení zmlúv na tento rok. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii.



Poukázal na to, že zdravotné poisťovne hospicom navýšia úhrady. Cena za jedno lôžko na deň sa zvýšila zo 100 na 230 eur, za výjazd mobilného hospicu zo 61 na 95 eur. „Som presvedčený, že tieto zmeny znamenajú výrazné navýšenie úhrad a predstavujú aj zásadný posun vo financovaní starostlivosti o nevyliečiteľne chorých pacientov,“ vyhlásil Šaško a poďakoval všetkým poisťovniam za konštruktívny prístup v rokovaniach. Deklaroval, že z pozície ministra sa vždy bude snažiť hospice podporovoať.



Šéf štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matúš Jurových dohodu víta. „Som rád, že sme dosiahli dohodu so všetkými poskytovateľmi hospicovej starostlivosti. Z celkových 14 poskytovateľov pôvodne šesť váhalo s podpísaním dodatkov, no vďaka intenzívnej komunikácii sme našli obojstranne prijateľné riešenia,“ priblížil s tým, že VšZP v Trenčíne, Palárikove, Nitre, Košiciach a Bratislave zvýšila počet lôžok o desať a viac percent.



Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera rovnako potvrdila, že sa so zástupcami Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska (AHAPS) dohodla. „So zástupcami AHAPS sme sa dohodli na nových zmluvných podmienkach, ktoré zohľadnili požiadavky asociácie aj možnosti verejného zdravotného poistenia. Oceňujeme konštruktívny prístup AHAPS pri rokovaniach a snahu nájsť riešenie, ktoré bude v prospech pacientov a poistencov,“ ozrejmil pre TASR PR špecialista poisťovne Matej Štepiansky.



Simona Stískalová z Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska (AHAPS) podotkla, že ide o historický deň, kedy sa podarilo po desaťročiach hospicovú a paliatívnu starostlivosť posunúť. „Síce sme prekonávali prekážky a náročné rokovacie stretnutia, na konci dňa všetci dospeli k dohode a k tomu, aby pacient naozaj posledné dni svojho života mohol tráviť bez utrpenia a v starostlivosti, ktorú si každý z nás zaslúži, teda v dôstojnej,“ uviedla. Verí zároveň, že ide o začiatok ďalších diskusií a systémových zmien.



Generálny riaditeľ súkromnej Union zdravotnej poisťovne Michal Špaňár podotkol, že Union už takmer rok hospice neobmedzuje limitom. „Máme uzatvorené zmluvy so 16 poskytovateľmi paliatívnej starostlivosti od Vranova nad Topľou až po Bratislavu. V minulom roku sme za túto formu zdravotnej starostlivosti uhradili takmer 550.000 eur,“ priblížila hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Špaňár zároveň ocenil, že sa podarilo nájsť dohodu s ostatnými zdravotnými poisťovňami.