Šaško stojí na strane medicíny založenej na vedeckých faktoch

Bratislava 10. apríla (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v plnej miere dôveruje odborným inštitúciám štátu. Stojí plne na strane medicíny založenej na overených vedeckých faktoch a výskume renomovaných autorít SR. Rezort zdravotníctva to uviedol v reakcii na vyjadrenia splnomocnenca pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.



Na základe rozhodnutia vlády Šaško zriaďuje odbornú pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov Úradu verejného zdravotníctva SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národného centra zdravotníckych informácií, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Slovenskej akadémie vied. „Táto skupina vypracuje odborné stanovisko k správe splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19,“ uviedlo ministerstvo.



Zároveň deklarovalo, že Slovensko je a ostáva členom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Bude sa v tomto združení podľa vlastných slov správať vždy suverénne s ohľadom na svoje národnoštátne záujmy, ale zároveň s rešpektom k základným princípom WHO, medzi ktoré patrí úcta k faktom a vedecky overeným poznatkom. "Všetky procesy pôsobenia Slovenska v tejto oblasti vrátane pôsobenia slovenského veľvyslanca sú plne funkčné," doplnil rezort.



Kotlár vo štvrtok vyzval koalíciu a premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na ukončenie očkovania mRNA vakcínami na princípe distribúcie pomocou nanotechnológie. Zopakoval tiež svoje zistenia, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.