Šaško: Vo vzdelávaní zdravotníkov treba pristúpiť k systémovým zmenám

Bratislava 18. novembra (TASR) - Vo vzdelávaní zdravotníkov je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) potrebné pristúpiť k systémovým zmenám. Deklaruje, že jeho ambíciou bude vytvoriť udržateľnú a realistickú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v zdravotníctve v horizonte minimálne 15 až 20 rokov. "Tak, aby sme do systému vrátili stabilitu a jasnú predvídateľnosť," vyhlásil po pondelkovom rokovaní okrúhleho stola na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) v Bratislave.



Šaško poukázal na to, že jednou z najväčších výziev, ktorej slovenské zdravotníctvo čelí, je nedostatok kvalifikovaného personálu. Je preto podľa neho potrebné pristúpiť k systémovým zmenám, inak sa problém bude len viac prehlbovať. Odmieta nekvalitu v systéme vzdelávania zdravotníkov či u pedagógov. Priestor na zmeny vidí napríklad v tom, aby vzdelávanie viac nadväzovalo na reálnu aplikačnú prax.



Riadenie ľudských zdrojov v sektore podľa neho musí byť predovšetkým v kompetencii ministerstva zdravotníctva. "Na to je napojená stabilizácia zdrojov a prinavrátenie prestíže zdravotníckym povolaniam a hľadanie spôsobov, ako neustále zvyšovať atraktivitu povolania v slovenskej spoločnosti," poznamenal minister.



Jedným z potrebných krokov je podľa neho aj vykonanie dôsledného auditu pokiaľ ide napríklad o úväzkovosť v celom sektore. Potrebné je tiež podľa neho inovovať personálne normatívy a riešiť kompetencie zdravotníckych pracovníkov. "Myslím, že toto je veľmi solídny a konkrétny prvý krok, ktorý aj ja z tohto miesta chcem zadeklarovať, že bude mojou jasnou ambíciou, aby sa rozbehol už počas budúceho roka," povedal Šaško.



V kontexte vzdelávania minister uviedol, že bude venovať pozornosť viacerým opatreniam. Má ísť napríklad o adekvátne odmeňovanie pedagogických zamestnancov stredných zdravotníckych škôl a vysokoškolských učiteľov, modernizáciu materiálno-technického vybavenia škôl či zabezpečenie budovania simulačných centier. Chce tiež zabezpečiť systémové opatrenia financovania ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov i skvalitniť praktickú časť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov so zameraním sa najmä na vedenie, organizáciu a realizáciu procesov. Avizoval, že o opatreniach chce rokovať aj s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD).



Na pondelkovom rokovaní k téme vzdelávania v zdravotníctve sa zúčastnili aj predstavitelia akademickej obce, žiaci a študenti zdravotníckych odborov, a tiež poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. "Dnešok je skutočne dôkazom, že vzdelávanie je pre nás všetkých kľúčovou témou. Spoločne hľadáme tie najlepšie riešenia, ako zatraktívniť štúdium zdravotníckych odborov a prepojiť ho s praxou," dodal minister.