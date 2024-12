Šaško vyzdvihol rokovania o konkurencieschopnosti farmapriemyslu EÚ

Brusel 3. decembra (TASR) - Utorňajšie rokovania Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Bruseli mali za cieľ posilniť Európsku zdravotnú úniu. Po skončení rokovaní to uviedol minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD), informuje bruselský spravodajca TASR.



Šaško informoval, že na programe rokovaní bolo viacero dôležitých tém. Ministri sa venovali snahám, ako znížiť počet kardiovaskulárnych ochorení v EÚ, transplantácii orgánov, boju proti rakovine, konkurencieschopnosti v oblasti farmaceutického priemyslu či digitalizácii zdravotníckeho sektora.



Rada ministrov podľa jeho slov schválila závery o kardiovaskulárnom zdraví a o darcovstve a transplantácii orgánov, ktoré obsahujú súbor opatrení na riešenie chronických chorôb. "Tieto závery obsahujú súbor strednodobých a dlhodobých opatrení na riešenie viacerých chronických ochorení," vysvetlil Šaško.



Dodal, že ministri ďalej prijali odporúčania Rady EÚ o prostredí bez dymu a aerosólov v niektorých vonkajších priestoroch. "Je to ďalší dôležitý krok k implementácii Európskeho plánu na boj proti rakovine," povedal minister.



Za hlavnú diskusiu utorňajšieho stretnutia považuje tému konkurencieschopnosti farmaceutického priemyslu EÚ vo svetle správy Maria Draghiho o budúcnosti európskej konkurencieschopnosti. Slovensko podľa neho podporuje viaceré odporúčania pre farmaceutický sektor, ktorý je významným prispievateľom do hospodárstva EÚ.



Minister zdravotníctva uviedol, že je potrebné sa viac zamerať na digitalizáciu, čo povedie k zníženiu regulačnej záťaže a zvýši predvídateľnosť a transparentnosť v dodávateľskom reťazci, a to s cieľom lepšieho monitoringu pohybu liekov.



"Digitalizáciu považujeme za dôležitú z hľadiska lepšieho fungovania celého zdravotníctva," opísal situáciu Šaško.



V rámci zasadnutia Rady EÚ sa Šaško na bilaterálnej úrovni stretol s novozvoleným eurokomisárom pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat Olivérom Várhelyim. Skonštatoval, že táto funkcia má veľký význam pre oblasť zdravotnej starostlivosti a pohodu pacientov. Zároveň sa v Bruseli stretol aj s českým rezortným kolegom Vlastimilom Válkom a spolu prediskutovali témy súčasnej aj budúcej spolupráce medzi Slovenskom a Českom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)