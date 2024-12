Šaško: Z 19 požiadaviek ostávajú len dve otvorené otázky

Bratislava 15. decembra (TASR) - V rámci 19 požiadaviek predložených v decembri Lekárskym odborovým združením (LOZ) ostávajú len dve otvorené otázky, ostatné sú vyriešené, resp. je jasný plán na ich plnenie v prvom kvartáli 2025. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD).



"Zostávajúcimi dvomi otvorenými otázkami je otázka platov a koncovej nemocnice," spresnil. Dodal, že v nedeľu rozposlal v tomto duchu otvorený list nielen lekárskym odborárom, ale aj riaditeľom zdravotníckych zariadení po celom Slovensku a samotným lekárom. Očakáva ďalej, že LOZ zaujme do pondelka (16. 12.) jasné stanovisko k otázke platov. "Jasné verejné vyhlásenie, či ide o platy alebo nie, a ak áno, tak v akej forme a čo v LOZ požadujú, aby boli ochotní stiahnuť výpovede," uviedol Šaško. Rovnako očakáva aj jasne vyjadrenú požiadavku, ktorá sa týka výstavby novej národnej nemocnice. Oboje je pripravený predložiť na stredajšej (18. 12.) schôdzi vlády, o deň skôr ponúka LOZ priestor na oficiálne rokovanie.



Člen Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Tomáš Szalay (SaS) verí, že minister sa s lekárskymi odborármi dohodne. Upozornil, že chápe postoj lekárov. "Sú sklamaní, že táto vláda jednostranne ustúpila od dohodnutého memoranda z roku 2022," uviedol. Priznal, že memorandum z roku 2022 vtedajší premiér Eduard Heger "spackal". "Súčasná vláda však od neho jednostranne odstupovať nemala, rovnako má byť toto premiérska téma a vo veci sa má angažovať predseda vlády Robert Fico," zdôraznil Szalay.



Šaško upozornil, že sa konali kontinuálne intenzívne rokovania, za postupom šéfa lekárskych odborárov Petra Visolajského však "stále viac a viac vidí politiku". Chce sa preto obracať priamo na lekárov, z ktorých mnohí sú podľa neho umelo vťahovaní do sporu. Obaja diskutujúci sa zhodli v tom, že v súčasnej napätej situácii zostávajú v pozadí tí najohrozenejší - pacienti.



Rozchádzajú sa ale v názore na prijatú legislatívu o dostupnosti zdravotnej starostlivosti reagujúcej na hrozbu hromadnej výpovede lekárov. Kým minister je presvedčený, že je to nevyhnutný plán B a nástroj poskytujúci riešenie v prípade naplnenia hroziacej kritickej situácie, Szalay vníma legislatívu ako zastrašujúci prvok a signál neochoty vlády s lekármi o ich požiadavkách rokovať.



Minister verí, že k vyhláseniu mimoriadnej situácie napokon nedôjde. "Tie riešenia a plnenia požiadaviek sú na stole," upozornil s výzvou k lekárom, aby zvážili, či budú trvať na výpovediach. Szalay "opatrne verí", že k dohode dôjde, je pripravený aj na to, že sa v prípade potreby bude musieť zísť mimoriadne parlament.