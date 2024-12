Šaško: Zdravie musí byť nadradené právam lekárov na pracovné spory

Bratislava 8. decembra (TASR) - Životy a zdravie občanov Slovenska musia byť nadradené akýmkoľvek právam lekárov na pracovné spory. Po nedeľňajšom rokovaní vlády, ktorá schválila doplnenie mimoriadnej situácie o kritickú nedostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti, to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).



Zdôraznil, že návrh, ktorý schválila vláda, nezavádza nútenú prácu lekárov a nejde o vyhlásenie núdzového stavu. Deklaruje, že lekári budú mať všetky svoje práva zachované. Zadefinovanie mimoriadnej situácie o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti je však podľa neho nevyhnutný krok v súčasnej situácii, keď lekári hrozia hromadnými výpoveďami. "Aby sme mali v rukách nástroj, že o zdravie občanov sa bude mať kto postarať," povedal.



Vysvetlil, že prípadné vyhlásenie mimoriadnej situácie je v porovnaní s núdzovým stavom jemnejšie a adresnejšie opatrenie, ktoré umožňuje reagovať na situáciu v danom, konkrétnom regióne. "Máme veľmi jasné čísla, týka sa to nateraz 12 okresov zo 79 na Slovensku," upozornil. "Verím, že sa to napokon nebude týkať ani jedného okresu," vyhlásil. Obrátil sa zároveň na lekárov, aby zvážili, či trvajú na podaných výpovediach v kontexte celospoločenskej situácie.



Pripomenul tiež, že s predstaviteľmi Lekárskeho odborového združenia (LOZ) viedol intenzívne rokovania, pričom zopakoval, že 90 percent požiadaviek z memoranda, na ktoré sa odvolávajú lekárski odborári, je splnených alebo v plnení. Pripomenul aj stredajšie (4. 12.) uznesenia vlády, ktoré sa týkali najvážnejších požiadaviek LOZ, vrátane odmietnutia transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. "Ak dôvodom na výpovede naozaj nie sú platy, ako to LOZ deklaruje, na výpovede nie je v súčasnosti dôvod," upozornil Šaško.



Ďalší predstavitelia Hlasu-SD - minister školstva Tomáš Drucker i minister investícií Richard Raši zvýraznili okrem snahy sa s lekármi dohodnúť aj nevyhnutnosť zabezpečiť ústavné právo občanov na zdravotnú starostlivosť. "Ak by sme neprijali tento zákon, musel by byť pravdepodobne vyhlásený núdzový stav, ktorý sa týka všetkých občanov celého Slovenska, boli by obmedzené osobné slobody a aj sankcie by boli oveľa tvrdšie, ako sa zavádzajú v rámci prípadného vyhlásenia mimoriadnej situácie," dodal Raši.



Členovia vlády veria, že k dohode s lekárskymi odborármi napokon dôjde a lekári výpovede stiahnu.



Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva sa má doplniť o definíciu mimoriadnej udalosti, za ktorú bude považovaná aj kritická nedostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti sa má ustanoviť povinnosť zdravotníckych pracovníkov poskytovať počas tejto mimoriadnej udalosti zdravotnú starostlivosť. Návrh novely zákona i úpravy ďalších súvisiacich zákonov schválila vláda na mimoriadnom nedeľňajšom zasadnutí. Kabinet tiež schválil prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.