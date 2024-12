Šaško:K dnešku je väčšina požiadaviek memoranda splnená alebo v plnení

Bratislava 4. decembra (TASR) - K dnešnému dňu je väčšina požiadaviek memoranda s Lekárskym odborovým združením (LOZ) splnená alebo v plnení. Pred stredajším rokovaním vlády to vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Informoval, že okrem iného vládnemu kabinetu predloží návrh uznesenia k odmietnutiu transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, ktorý patrí medzi kľúčové podmienky odborárov. Zároveň dodal, že bude v rámci prebiehajúceho legislatívneho konania v parlamente predkladať štyri ďalšie návrhy, ktoré počas rokovaní s LOZ taktiež výrazne rezonovali. Podľa jeho slov budú schválené ešte tento rok.



"K dnešnému dňu je buď splnených alebo máme v plnení drvivú väčšinu požiadaviek tak, ako sú stanovené v memorande. Tam, kde očakávaný výstup doteraz dosiahnutý nebol, som predstavil jasný plán krokov, ktoré sa udejú do konca roka a v priebehu budúceho roka, aby bolo jasne garantované, že vláda má záujem nachádzať riešenia tak, ako sú zadefinované v zmysle memoranda," uviedol minister. Zdôraznil, že ich cieľom musí byť zlepšenie podmienok nielen pre slovenských zdravotníkov, ale aj pre pacientov.



Minister na stredajšie rokovanie vlády priniesol tri návrhy týkajúce sa memoranda. Prvý hovorí o zriadení komisie, ktorá by mala dozerať na jeho plnenie. Tvoriť by ju mali štyria zástupcovia vlády a štyria zástupcovia LOZ. "Budeme sa pravidelne v zmysle štatútu stretávať, monitorovať pokrok a ja o výstupoch z týchto pravidelných rokovaní, ktoré budú minimálne raz za štvrťrok, budem informovať priamo vládu a priamo premiéra," ozrejmil Šaško. Vláde tiež predloží návrh uznesenia týkajúci sa odmietnutia transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. Tretím návrhom je nariadenie vlády, ktorým sa umožní zdravotníckym pracovníkom v období prerušenia špecializovaného štúdia alebo certifikačnej prípravy napríklad z dôvodu materskej či otcovskej dovolenky, aby mohli pokračovať v teoretickej časti vzdelávania.



Šaško okrem toho avizoval, že do parlamentu predloží ďalšie štyri návrhy vyplývajúce z podmienok LOZ. Má ísť o splnomocňujúce ustanovenie pre ministerstvo zdravotníctva, vďaka ktorému rezort získa právomoc definovať formu a štruktúru uzatvorených zmlúv medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami, ktoré budú transparentne zverejnené na webe ministerstva ministerstva. Ďalšie návrhy sa majú týkať systému DRG. Minister chce okrem iného navrhnúť možnosť úpravy aktuálne platného systému DRG. "Keďže v praxi sa ukazuje, že fixovanie základných sadzieb na celý kalendárny rok nie vždy reflektuje zmeny, ktoré sa vyskytnú v praxi. Takéto zmeny by boli vyhradené len pre mimoriadne okolnosti a podliehali by prerokovaniu a súhlasu zástupcov poskytovateľov aj zdravotných poisťovní," ozrejmili pre TASR z rezortu.