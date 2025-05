Šaško:Výstavba nadzemnej časti národnej nemocnice prejde kontrolou ÚHP

Bratislava 25. mája (TASR) - Výstavba nadzemnej časti národnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch prejde kontrolou Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) s tým, že pôjde o transparentný proces. Opozičný poslanec Tomáš Szalay (SaS) si naopak myslí, že výstavba nemocnice bude netransparentná. To je podľa neho dôvod, že sa ju podarí postaviť rýchlo. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.



Szalay zároveň upozornil, že výstavba nemocnice presiahne jedno volebné obdobie. Vláde preto vyčíta, že pred rozhodnutím o mieste výstavby o téme s nikým nediskutovala. Problémom tiež podľa neho bude financovanie nemocnice. Myslí si, že vláda mala hľadať financie aj z externých zdrojov. Spomenul napríklad eurofondy či Európsku investičnú banku (EIB).



Šaško súhlasí, že zdroje z eurofondov či z EIB by sa mali v zdravotníctve využívať viac. Szalayovi vyčítal, prečo tak v súvislosti s výstavbou novej národnej nemocnice nepostupovala už aj predošlá vláda, ktorej súčasťou bola i SaS. Minister priznal, že pri výstavbe môžu nastať rôzne komplikácie, treba však podľa neho postupovať systematicky. Deklaroval, že prípadné problémy budú vyriešené.



Szalay tiež ministrovi pripomenul, že stále nie je známe, ako nová nemocnica zmení fungovanie zdravotníckych zariadení v Bratislavskom kraji. Príprava medicínskeho plánu pre Bratislavu podľa šéfa rezortu pokračuje, deklaroval jeho predstavenie do konca júna. „Veľmi dobre viete, že pravidelne sa stretávajú všetci, čo majú k tomu čo povedať a intenzívne pracujú na tomto pláne,“ povedal poslancovi. Szalay upozornil, že súčasťou diskusie nie je Bratislavský samosprávny kraj.



V súvislosti s tzv. pandemickou zmluvou považuje Šaško za dôležité, že SR zostáva za stolom a bude ďalej súčasťou rokovaní. Zopakoval, že jeho cieľom je, aby pri prípadnej ďalšej pandémii bolo jej riadenie efektívnejšie. „Tam je dôležitá spolupráca s tými, ktorým to ide najlepšie,“ podotkol. Szalay si myslí, že mal byť v súvislosti s postojom SR voči dohode na vládnych kolegov tvrdší a presadiť svoj názor. Vyčítal mu, že zatiaľ neurobil nič pre to, aby mohlo Slovensko v budúcnosti pri manažovaní pandémie spolupracovať s inými krajinami.



Szalay verí, že sa v parlamente nepodarí prelomiť veto prezidenta Petra Pellegriniho k návrhu legislatívy o covidových amnestiách. Pripomienky hlavy štátu by podľa neho mali byť akceptované. Šaško povedal, že Hlas-SD sa bude témou zaoberať na poslaneckom klube.