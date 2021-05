Koalícia si pripomenula 76. výročie ukončenia druhej svetovej vojny

Bratislava 8. mája (TASR) - Ukončenie druhej svetovej vojny považuje SaS za dôležitý okamih moderných dejín, keď sa viaceré národy spolu postavili dovtedy nepredstaviteľnému zlu. Koaličná strana to uviedla pre TASR pri príležitosti 76. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.



"Druhá svetová vojna znamenala smrť pre viac ako takmer 50 miliónov ľudí. Surové vraždenie desiatok miliónov civilistov, špeciálne Židov, nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva sa vryli do pamäti ľudí. Je našou morálnou povinnosťou pripomínať si, aké dôsledky so sebou nesie, ak bezhlavo uveríme nejakej ideológii," poznamenal podpredseda Národnej rady (NR) SR Milan Laurenčík (SaS).



Zdôraznil, že spomienka na deň ukončenia druhej svetovej vojny je najmä spomienkou na všetkých našich osloboditeľov, ktorí bojovali za slobodu a ľudskosť.



Tento deň by sa nikdy nemal stratiť medzi ostatnými sviatkami a voľnými dňami v našich kalendároch, myslí si šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). "Na našu minulosť nesmieme zabudnúť, aby sa hrôzy nacizmu už nikdy neopakovali. Za mier a relatívne pokojný život, ktorý dnes žijeme, vďačíme práve našim predkom a ich spojencom. Česť ich pamiatke," uzavrel minister na sociálnej sieti.







M. Šipoš: Mier ani v súčasnom svete nie je samozrejmou hodnotou

Mier ani v súčasnom svete nie je samozrejmou hodnotou. Možno hovoriť o historickom šťastí, že Slovensko dnes patrí do bezpečnejšej časti sveta. Predseda poslaneckého klubu hnutia OĽANO Michal Šipoš to uviedol pri príležitosti sobotného Dňa víťazstva nad fašizmom. Každý by mal podľa neho urobiť všetko preto, aby sa vojnové hrôzy neopakovali. TASR o tom informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.



„Zmyslom tohto dňa okrem iného je, aby sme si pripomenuli, aké zhubné následky majú šialené ideológie neznášanlivosti a rasizmu. Na konci tohto vojnového besnenia zostali milióny mŕtvych a zbedačené krajiny. Každý v rámci svojich možností by mal urobiť všetko pre to, aby sme my a naše deti nemuseli nikdy vojnové hrôzy zažívať,“ vyhlásil Šipoš.



Poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽANO) si myslí, že zvlášť mladej generácii treba pripomínať, že keby pred 76 rokmi zvíťazil nacizmus, v Hitlerovom zvrátenom svete by Slovensko svoje miesto nemalo, rovnako ako ostatné slovanské národy, ktoré mali byť postupne zotročené a vyhladené. "Preto nikdy nesmieme zabudnúť, komu za našu existenciu a mier vďačíme. Vďačíme za to všetkým, ktorí mali tú silu a odvahu postaviť sa nemeckému nacizmu na odpor, čo znamenalo nasadiť vlastný život,“ vyhlásila.



Hnutie OĽANO zároveň pripomenulo, že presadilo symbolické ocenenie žijúcich účastníkov boja za oslobodenie finančným príspevkom. Podporili ho všetci prítomní poslanci naprieč politickým spektrom.