SAV chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) otvorila v pondelok výzvu svojho grantového projektu Impulz, ktorým chce na Slovensko prilákať špičkové vedecké kapacity z celého sveta. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci tak majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať finančnú podporu do výšky 800.000 eur na päťročné projekty. TASR o tom informoval hovorca SAV Jozef Bednár.
Najväčšia vedecká inštitúcia na Slovensku otvára grantový program Impulz pravidelne od roku 2021. Každoročne podporuje troch úspešných uchádzačov. Vďaka programu prichádza na výskumné pracoviská SAV nová generácia kvalitných vedeckých lídrov, čím sa zvyšuje ich internacionalizácia aj medzinárodná konkurencieschopnosť.
„Som presvedčený, že jednou z najdôležitejších úloh SAV je vytvárať podmienky pre rast vedeckej excelentnosti. Program Impulz je našou vlajkovou iniciatívou, ktorú financujeme z vlastných zdrojov, pretože veríme, že investícia do talentovaných a ambicióznych vedcov je investíciou do budúcnosti Slovenska,“ povedal predseda SAV Martin Venhart. Zároveň ho teší, že aj touto výzvou môžu podporiť vznik nových výskumných tímov, rozvoj originálnych vedeckých smerov a formovanie osobností, ktoré budú určovať smer svojich odborov doma aj v zahraničí. „Impulz je symbolom našej dôvery vo vedu, odvahy podporovať excelentnosť a ambície byť plnohodnotnou súčasťou európskeho výskumného priestoru,“ zdôraznil predseda SAV.
Program je určený pre vedcov, ktorí už dosiahli medzinárodne uznávané výsledky a sú pripravení prevziať zodpovednosť za vedenie vlastného výskumného tímu. Uchádzači musia preukázať schopnosť rozvíjať samostatný výskumný program, skúsenosti z medzinárodného výskumného prostredia a kvalitné vedecké výstupy. Program im na to poskytne motivujúce podmienky a výskumným pracoviskám SAV prinesie ďalšie skvalitnenie výskumného prostredia a vedeckých výstupov.
Výzva je otvorená do 1. septembra, predpokladaný začiatok riešenia projektov je v júni 2027.
SAV otvorila grantový program Impulz prvýkrát v roku 2021. Od jeho vzniku sa prihlásilo 155 uchádzačov z celého sveta a SAV doteraz podporila 15 projektov. Projekty z prvej výzvy, vyhlásenej v roku 2021, sa ukončia v roku 2027.
