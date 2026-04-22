SAV: Dokončenie zonácie národných parkov je možné krátkom čase
Aktuálne návrhy zonácií podľa odbornej komunity vyvolávajú otázky z hľadiska súladu s národnou aj európskou legislatívou.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Dokončenie zonácie národných parkov je možné dosiahnuť v krátkom čase, a to bez znižovania stupňov ochrany a v súlade s legislatívou. Tvrdia to vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) a odborníci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Deklarujú tiež pripravenosť pokračovať v konštruktívnom dialógu s Ministerstvom životného prostredia SR. „Riešenie je na stole. Sme pripravení aj naďalej viesť vecnú, odbornú diskusiu založenú na dátach a rešpektovať legislatívne pravidlá,“ uviedol Jozef Šibík z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.
Dostupné odborné podklady podľa vedcov ukazujú, že v niektorých prípadoch ide o minimálne doplnenie území. „Napríklad v Národnom parku Poloniny ide približne o 777 hektárov starých lesov (asi 2,5 percenta rozlohy parku a 0,02 percenta územia Slovenska). V prípade Tatranského národného parku je potrebná plocha ešte menšia,“ priblížili. Vedci zdôraznili, že ich návrhy vychádzajú z overiteľných dát, analytických výstupov a platnej legislatívy. Odmietajú preto interpretácie, ktoré ich prácu spochybňujú.
„Diskusia o zonácii národných parkov musí stáť na dátach a odborných argumentoch. Nejde o ideologický spor, ale o aplikáciu zákona a ochranu verejného záujmu,“ podotkol Šibík.
Aktuálne návrhy zonácií podľa odbornej komunity vyvolávajú otázky z hľadiska súladu s národnou aj európskou legislatívou. Navrhované riešenia môžu viesť k zdĺhavým súdnym sporom, zvýšeným nákladom pre verejné financie, ohrozeniu financovania z plánu obnovy a negatívnym dosahom na biodiverzitu a prírodné hodnoty územia. „Ak zonácia predložená ministerstvom životného prostredia nebude v súlade so zákonom, hrozí, že ju budú musieť riešiť súdy. To môže zastaviť projekty aj financovanie a v konečnom dôsledku to zaplatí verejnosť,“ upozornil Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie SAV.
Vedci pripomínajú, že envirorezortu odovzdali kompletnú odbornú revíziu zonácie vrátane dát, ktoré je možné okamžite použiť v praxi. Ide podľa nich o právne udržateľné riešenie, ktoré zohľadňuje ochranu prírody aj legitímne využívanie územia. „Kľúčom je správne nastavenie zón a jasné pravidlá, ktoré zabránia regulačnému vákuu a zabezpečia ochranu najcennejších území, ako sú staré lesy či biotopy ohrozených druhov,“ vysvetlili.
