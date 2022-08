SAV hľadá nového riaditeľa KC Academia a hotela v Starej Lesnej

Bratislava/Vysoké Tatry 5. augusta (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) hľadá nového riaditeľa Kongresového centra (KC) Academia a hotela v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Vypísala preto výberové konanie. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 30. augusta. TASR o tom informoval Martin Bystriansky z referátu pre komunikáciu a médiá SAV.



V tatranskom regióne pôsobia tri výskumné pracoviská SAV, a to Ústav vied o Zemi SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV a Astronomický ústav SAV. Potenciál vidí SAV napríklad v spojení kongresového centra a blízkeho Astronomického ústavu SAV, keďže vníma záujem spoločnosti o popularizačné aktivity v oblasti astronómie a astrofyziky.



"Vieme si predstaviť, že formou projektu prepojenia týchto dvoch objektov by v Starej Lesnej mohlo vzniknúť napríklad náučno-popularizačné centrum pre astrofyziku alebo multifunkčné vzdelávacie a kultúrne centrum s kongresovou sálou, využiteľnou aj na organizáciu filmových podujatí nielen so zameraním na hory alebo vedu," skonštatoval člen Predsedníctva SAV Marek Radvanský.



Súčasťou KC Academia je kongresová hala s kapacitou 170 multifunkčných kresiel s moderným technickým vybavením, veľkoplošným plátnom a možnosťou video-konferenčných hovorov. V priestoroch zariadenia sa nachádza aj rokovací salónik, banketová sála, reštaurácia, nočný bar, relaxačné a športové centrum. Ubytovacia kapacita hotela je 82 lôžok.