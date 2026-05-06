SAV: Invázna huba ohrozuje už aj nepôvodné jasene na Slovensku
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Najnovšie výsledky výskumu vedcov z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied (SAV) prinášajú aktualizáciu o stave jaseňov - invázny hubový patogén Hymenoscyphus fraxineus už neohrozuje len pôvodné druhy, ale rozšíril svoj hostiteľský okruh aj na cudzokrajné jasene. Tento posun výrazne zvyšuje riziko ďalšieho šírenia ochorenia a ekologických škôd. TASR o tom informoval hovorca SAV Jozef Bednár.
Masívne odumieranie jaseňov je v Európe známe už viac než desaťročie, pričom najviac zasiahnutým druhom je Fraxinus excelsior. Nový výskum zo Slovenska však ukazuje, že situácia sa ďalej zhoršuje.
Výskum realizovaný v štyroch arborétach - Borová Hora, Kysihýbel, Liptovský Hrádok a Mlyňany - potvrdil prítomnosť patogénu na 23 z 34 skúmaných taxónov rodu Fraxinus. Takmer 25 percent všetkých hodnotených stromov vykazovalo symptómy ochorenia, pričom poškodené boli jasene všetkých vekových kategórií. „Naše výsledky jasne ukazujú, že patogén si rozširuje spektrum hostiteľov. Už nejde len o problém pôvodných druhov, ale o širšiu ekologickú hrozbu,“ uviedla samostatná vedecká pracovníčka Ústavu ekológie lesa SAV Miriam Kádasi Horáková.
Výskum prvýkrát na Slovensku potvrdil výskyt huby aj na viacerých nepôvodných druhoch jaseňov, vrátane severoamerických druhov (Fraxinus cinerea, Fraxinus latifolia, Fraxinus pennsylvanica, Fraxinus quadrangulata) a ázijských druhov (Fraxinus bungeana, Fraxinus chinensis, Fraxinus mandshurica). Zvlášť významný je prvý zaznamenaný výskyt na druhu Fraxinus bungeana, ktorý zároveň predstavuje aj prvý celosvetový nález, čím sa rozširuje hostiteľský okruh patogénu. „Zistenie infekcie na nových druhoch, najmä ázijského pôvodu, naznačuje, že patogén má väčší adaptačný potenciál, než sme predpokladali,“ doplnila Kádasi Horáková.
Najzávažnejšie poškodenie bolo zaznamenané na pôvodnom európskom jaseni (Fraxinus excelsior) a jeho okrasných kultivaroch. Symptómy sa však objavili aj na menej náchylnom druhu Fraxinus ornus. Odumieranie jaseňov patrí medzi najvážnejšie lesnícke a ekologické problémy v Európe. Ochorenie spôsobuje postupné odumieranie vrcholcov korún, predčasné hnednutie a opad listov, čo vedie k postupnému oslabeniu stromov a ich následnému uhynutiu.
V niektorých krajinách už došlo k úbytku väčšiny populácie jaseňa. Nové zistenia zo Slovenska tak potvrdzujú trend, ktorý môže mať zásadné dosahy na biodiverzitu, krajinný ráz aj lesné hospodárstvo. „Ak chceme zachovať jasene v našej krajine, musíme konať rýchlo a koordinovane. Situácia sa vyvíja a vyžaduje si nové prístupy,“ uzavrela Kádasi Horáková.
