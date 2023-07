SAV: Komár tigrovaný môže preniknúť na Slovensko z pohraničia

Bratislava 25. júla (TASR) - Komár tigrovaný, ktorý prenáša vírusové ochorenia, môže preniknúť na Slovensko z pohraničných oblastí s Maďarskom a Rakúskom. Viacerí entomológovia predpokladajú, že tento druh už v SR je, len o ňom pre chýbajúci monitoring inváznych druhov na pohraničí nevedia. Pre TASR to uviedla Viktória Čabanová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV).



"Komár tigrovaný sa šíri kozmopolitne, nielen v Európe. Šíri sa tam, kde si nájde vhodné podmienky. Má rád práve urbánne časti krajiny," skonštatovala Čabanová.



Tento druh je podľa vedkyne výborný prenášač vírusových ochorení, ako je napríklad západonílsky vírus. Hrozí však, že pre neho na Slovensko preniknú aj nové ochorenia, ako horúčka dengue a chikungunya. Tieto vírusy spôsobujú lokálne prepuknutia práve v krajinách, kam sa komár tigrovaný zavliekol a rozmnožil.



"Taktiež sa vie veľmi dobre prispôsobiť novým podmienkam prostredia, vyhovuje mu život v mestách a človek mu stále vytvára vynikajúce podmienky na jeho ďalšie rozmnožovanie. To hlavne rôznymi nádobkami s vodou, ktoré treba čistiť aspoň raz týždenne alebo prekrývať," priblížila Čabanová. Dodala, že komár tigrovaný je tiež agresívny, štípe aj počas dňa a veľmi ťažko sa ho dá zbaviť.



Vedkyňa poukázala na to, že postupom času sa možno Slováci budú musieť bežne očkovať proti vírusom, ktoré komár tigrovaný prenáša. "Pokiaľ existujú vakcíny, je to dobré riešenie. Horšie sú vírusy, na ktoré vakcíny ešte nemáme, ako napríklad západonílsky vírus," doplnila.



Komára tigrovaného zaznamenali na východe Slovenska v okolí letiska v roku 2012, v tejto oblasti sa však zrejme neusídlil. Na Slovensku je podľa Čabanovej okolo 60 druhov komárov. Celosvetovo je ich 3500 druhov.



Komár tigrovaný (Aedes albopictus) preniká na územie Slovenska v Košickom kraji z Maďarska, kde sa už podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na veľkej časti územia usadil. Sú čiastočne odolné proti chemickému postreku, hoci vyššie dávky insekticídov sú proti nim účinné. Komár tigrovaný je na území Slovenska inváznym druhom. Má svoje charakteristické sfarbenie – na tmavom tele má biele pásiky a bodky. Pôvodne pochádza z tropických oblastí juhovýchodnej Ázie.