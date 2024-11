SAV: Na Slovensku rastie počet podporovateľov odluky cirkví od štátu

Bratislava 23. novembra (TASR) - Na Slovensku rastie počet podporovateľov odluky cirkví od štátu. Ukázal to výskum "Generácie a viera 2024". Podobne je podľa jeho výsledkov vidieť aj rastúci príklon slovenskej verejnosti k predstave finančnej odluky cirkví a štátu a to skôr v podobe samofinancovania cirkví, teda nie cez model daňových asignácií. TASR o tom za Slovenskú akadémiu vied (SAV) informovala Katarína Gáliková.



"Medzi rokmi 2014 až 2024 došlo k výraznému nárastu podielu tých, pre ktorých je najlepším modelom vzťahu štátu a cirkví úplná odluka," uviedol Miroslav Tížik zo Sociologického ústavu (SÚ) SAV. Za posledných viac ako 15 rokov sa podľa neho posilnila predstava, že cirkvi a náboženské spoločnosti by mali žiť iba z vlastných výnosov a milodarov. V súčasnosti je to už pritom najrozšírenejší názor. "Druhý najrozšírenejší názor, niečo viac ako štvrtiny opýtaných, je spojený so súčasným modelom priameho financovania cirkví štátom," doplnil.



Tížik podotkol, že ak by bola použitá časť daní na financovanie cirkví bez zníženia čistých príjmov, medzi tými, ktorí sú platcami daní, dlhodobo dominuje neochota prispievať na cirkvi. "Táto neochota je rastúca a v súčasnosti je to už takmer polovica populácie," priblížil. V prípade, že by šlo o nový druh dane, teda by to zasiahlo aj do čistých príjmov, je podľa odborníka ochota prispievať na cirkvi ešte nižšia.



Výskum bol realizovaný na vzorke 1245 dospelých obyvateľov Slovenska v období od 4. do 21. októbra tohto roka. Pre konzorcium pracovísk, SÚ SAV, Ústav politických vied SAV a Univerzita Komenského, ho uskutočnila agentúra Focus. Obsahoval viacero otázok, ktoré v identickom alebo takmer identickom znení boli použité aj v minulých rokoch.