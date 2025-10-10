< sekcia Slovensko
Vedci zistili kde je najnižšia gravitácia: Výsledok je prekvapivý
Súčasná slovenská gravimetrická databáza je podľa ústavu celosvetovo unikátna z pohľadu množstva bodov vzhľadom na veľkosť krajiny.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Najnižšia gravitácia na Slovensku je na Lomnickom štíte, a to najmä vďaka špecifickému extrémnemu tvaru tohto štítu. Na svojom webe o tom informoval Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (SAV).
Súčasná slovenská gravimetrická databáza je podľa ústavu celosvetovo unikátna z pohľadu množstva bodov vzhľadom na veľkosť krajiny. Je tak zdrojom informácií o tiažovom poli Slovenska. Spolu s ďalšími informáciami dovoľuje vedcom predpovedať tiažové zrýchlenie aj na miestach, kde sa priame merania ešte neuskutočnili. Jedným z takýchto miest bol doteraz aj najvyšší bod Slovenska, a to Gerlachovský štít. „Podľa intuície by na vrchole nášho najvyššieho štítu malo byť najnižšie tiažové zrýchlenie, čo je jedno z principiálnych teoretických pravidiel gravitácie. Naše simulované výpočty však ukazovali niečo iné ako intuícia,“ opísal Ústav vied o Zemi SAV.
Vysvetlil, že predpovedaná hodnota tiažového zrýchlenia bola o niečo vyššia ako napríklad na Lomnickom štíte, ktorý má menšiu výšku. „Podľa našich výpočtov má tento zaujímavý jav na svedomí tvar týchto štítov. Gerlachovský štít je o niečo masívnejší ako Lomnický štít, čo spôsobuje ‚dodatočnú gravitáciu‘ na jeho vrchole v porovnaní s Lomničákom,“ podotkli vedci.
Ústav vied o Zemi zorganizoval v septembri geodeticko-geofyzikálnu mini-expedíciu Gerlachovský štít, aby preveril jeho tiažové zrýchlenie. Merania potvrdili výpočty ústavu. „Tiažové zrýchlenie na Gerlachovskom štíte (konkrétne hodnota 9.8035447 metrov za sekundu na druhú) je o niečo vyššie ako na Lomnickom štíte, a teda prvenstvo v najnižšej gravitácii na Slovensku ostáva nateraz Lomničáku, a to najmä vďaka špecifickému extrémnemu tvaru tohto štítu,“ uviedli odborníci.
