Nepodložené presvedčenia ohrozujú verejné zdravie, tvrdia vedci

Bratislava 18. decembra (TASR) - Nepodložené presvedčenia ohrozujú verejné zdravie. Upozorňujú na to vedci z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV). Hovoria o alarmujúcom prepojení medzi nepodloženými presvedčeniami a ich nepriaznivými zdravotnými dôsledkami. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.



"Naše výsledky naznačujú, že ľudia, ktorí rôzne nepodložené presvedčenia podporujú, majú zároveň menej pozitívne postoje k očkovaniu, nižšiu ochotu dať sa očkovať proti HPV, vyjadrujú slabšiu podporu pre vakcinačný program a taktiež sú menej ochotní vyhľadávať zdravotnú pomoc a konzultácie," skonštatovali vo svojom článku výskumníci.



Podľa vedcov to znamená, že nepodložené presvedčenia sa len ťažko vyvracajú a môžu mať nepriaznivé a dlhodobé vplyvy na preventívne programy, ako napríklad očkovanie proti HPV, a aj na budúcu úroveň a kvalitu verejného zdravia. Dodali, že ak podpora očkovacích programov nebude dostatočne vysoká, namiesto predchádzania chorobe ju budeme nútení liečiť, čo je vždy náročnejšie.



Odhalenie nepodložených presvedčení je podľa SAV nielen náročné, ale veľakrát nepostačuje, pretože často pretrvávajú aj po tom, čo sú odhalené. Výskumníci a zdravotnícki pracovníci vyzývali preto na cielené intervencie, aby boli tieto presvedčenia odhalené a aby sa pracovalo na obnovení dôvery vo vedu a zdravotnícke systémy.



"Napriek tomu, že naša intervencia úspešne znížila podporu konšpiračných vysvetlení týkajúcich sa očkovania, neovplyvnila ani postoje k očkovaniu, ani úmysly dať sa očkovať proti HPV a dokonca ani podporu očkovacích programov proti HPV. Je preto nesmierne dôležité pokračovať vo výskume vplyvu nepodložených presvedčení na spoločnosť a na to, ako nám ovplyvňujú kvalitu života," uzavreli vedci.