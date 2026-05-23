SAV obnovuje centrum a vnútorné priestory ústavu stavebníctva
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - V rámci realizácie zámeru revitalizácie a dostavby areálu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave prebieha v týchto dňoch viacero procesov. Obnovuje sa kongresové centrum SAV a pripravuje sa úprava centrálneho vstupného priestoru, vrátane úprav organizácie dopravy v areáli. Pre TASR to potvrdila hlavná architektka SAV Henrieta Moravčíková.
„Paralelne prebieha obnova vnútorných priestorov budovy Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, ktorá by mala byť dokončená do konca roka 2026,“ povedala Moravčíková. V procese je tiež príprava obnovy budov archívu SAV a centrálneho herbáru SAV.
Príprava výstavby troch nových pavilónov (pavilón spoločenských vied, pavilón predsedníctva SAV a pavilón lekárskych vied) sa nachádza vo fáze podpisovania zmlúv s víťaznými kolektívmi. „Na základe týchto zmlúv začnú architektonické kancelárie vzápätí pracovať na príprave architektonických štúdií, t. j. na prvej fáze projektovej dokumentácie,“ priblížila hlavná architektka SAV.
Akadémia chce premeniť svoj areál na bratislavskej Patrónke na moderný, funkčný a otvorený vedecký kampus. Revitalizácia areálu SAV je dlhodobým zámerom, ktorý vedenie SAV plánuje už vyše desať rokov. „Mimoriadne hodnotný areál nebol od druhej polovice minulého storočia nijak zhodnotený a nespĺňa už dnešné nároky na moderný vedecký kampus. Realizácia zámeru jeho obnovy a revitalizácie tieto nedostatky odstráni a súčasne vytvorí možnosť pre širokú verejnosť tento areál viacerými spôsobmi využívať,“ vysvetlila Moravčíková.
Mnohé ústavy SAV existujú desiatky rokov v kapacitne poddimenzovaných nevyhovujúcich priestoroch. „Výstavba nových budov a obnova existujúcich budov v areáli umožní tieto pracoviská sústrediť na jednom mieste v primeraných priestoroch. Reorganizácia areálu do tematických klastrov súčasne umožní pracoviskám s podobným tematickým zameraním zdieľať spoločné priestory, ako sú knižnice, prednáškové miestnosti a podobne,“ dodala Moravčíková.
Predstavitelia SAV vo februári predstavili víťazov architektonických súťaži na tri nové budovy. Architektonické súťaže vyhlásené SAV nadviazali na urbanisticko-krajinársku koncepciu areálu. „Revitalizácia areálu SAV na Patrónke nie je len stavebný projekt. Je to investícia do kvality vedy, pracovného prostredia a budúcnosti Slovenska ako krajiny založenej na poznaní,“ uviedol vo februári predseda SAV Martin Venhart. Cieľom je zastaviť dlhé roky pretrvávajúce nekoncepčné stavebné zásahy, zlepšiť pracovné podmienky pre vedcov a vytvoriť prostredie, ktoré podporí spoluprácu, inovácie a otvorenosť vedy voči verejnosti.
