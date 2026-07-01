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SAV odovzdala dokument Vízia Slovensko 2040
Vízia Slovensko 2040 stojí na štyroch hlavných pilieroch, ktoré združujú strategické ciele: dôstojný život, ekonomicky úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) odovzdala kľúčový strategický dokument Vízia Slovensko 2040, ktorý mapuje, ako sa môže v budúcnosti vyvíjať kvalita života na Slovensku, v stanovenom termíne do konca júna. Dokument tak postupuje do ďalšej fázy odbornej oponentúry, na ktorú nadviaže jeho predloženie na rokovanie vlády. TASR o tom informoval hovorca SAV Jozef Bednár.
Odborný dokument hodnotí súčasný stav Slovenska, pomenováva hodnotové princípy kľúčové pre budúcnosť, predstavuje možné scenáre vývoja na základe globálnych megatrendov a stanovuje základné priority pre dosiahnutie hlavného cieľa, a to zvýšenia kvality života obyvateľov Slovenska.
Vízia Slovensko 2040 stojí na štyroch hlavných pilieroch, ktoré združujú strategické ciele: dôstojný život, ekonomicky úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát.
Na Víziu plynulo nadviaže Stratégia Slovensko 2040, na ktorej bude SAV pracovať od leta 2026 do konca marca 2027. Stratégia rozpracuje ciele a priority vízie do podoby konkrétnych, kvantifikovaných opatrení vrátane ich nositeľov a financovania.
„Vízia 2040 pomenúva, kde má Slovensko rezervy a kde sú naopak jeho silné stránky. Medzi vážne výzvy patrí najmä nepriaznivý demografický vývoj a stav verejných financií. Naopak, stavať môžeme na čistej a stabilnej energetike postavenej na jadre, ako aj na priemysle, ktorý vo viacerých odvetviach patrí k svetovej špičke. Aj vďaka tejto vízii som presvedčený, že máme na čom stavať a vieme, kam ako krajina smerujeme,” uviedol predseda SAV Martin Venhart.
Ako priblížil hovorca, na dosiahnutie kvalitnejšieho života vízia pomenováva šesť kľúčových priorít, na ktoré sa Slovensko musí v najbližších rokoch sústrediť. Potrebuje reformovať štát tak, aby bol výkonnejší, dôveryhodnejší a schopný presadzovať verejný záujem. Potrebuje nastaviť nový ekonomický model, ktorý bude viac založený na produktivite, inováciách a vyššej pridanej hodnote. Rovnako dôležité je viac investovať do ľudí, ich vzdelania, zručností a talentu, posilniť prevenciu v oblasti zdravia, podporovať spoločenskú súdržnosť a chrániť Slovensko pred hrozbami. Nejde pritom len o vonkajšie bezpečnostné riziká, ale aj o klimatické, surovinové, potravinové, kybernetické a ďalšie krízové hrozby, ktoré môžu ovplyvniť stabilitu a kvalitu života v krajine.
„Vízia Slovensko 2040 je dlhodobý dokument, ktorý pozitívnym spôsobom pomenúva, kam sa ako krajina chceme dostať, aby sa tu všetkým žilo lepšie. Vychádza z desiatich kľúčových megatrendov a scenárov vývoja, ktorým sa bude treba prispôsobiť. Slovensko nemá jeden zázračný sektor, do ktorého by stačilo investovať a kvalita našej ekonomiky by sa tým automaticky zvýšila - našou silou je naopak energetika a široká priemyselná základňa. Úspech Vízie však nebude závisieť len od kvality tohto dokumentu, ale od toho, či sa premietne do reformných a investičných priorít a či bude dôsledne implementovaná. Budeme na to potrebovať odhodlanie k náročným rozhodnutiam, zhodu na spoločnom smerovaní krajiny a odvahu pretavovať víziu do každodenného života,” dodal podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu Marek Radvanský.
Vízia Slovensko 2040 je nezávislý, nadstranícky a nadrezortný dokument, ktorý na základe uznesenia vlády pripravili odborníci z akademického a podnikateľského prostredia pod garanciou SAV. Počas šiestich mesiacov sa na príprave dokumentu podieľalo viac ako 350 expertov z občianskej spoločnosti, podnikateľského aj akademického sektora. SAV zároveň zorganizovala niekoľko sérií workshopov, okrúhlych stolov a regionálnych diskusií so samosprávami, ktoré vyústili do spracovania viac ako 2300 pripomienok. Svoje odborné vstupy poskytli odborníci z ministerstiev, občianskej spoločnosti, podnikateľského a akademického sektora. Zástupcovia autorského kolektívu o vízii diskutovali s viac ako 150 partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.
Odborný dokument hodnotí súčasný stav Slovenska, pomenováva hodnotové princípy kľúčové pre budúcnosť, predstavuje možné scenáre vývoja na základe globálnych megatrendov a stanovuje základné priority pre dosiahnutie hlavného cieľa, a to zvýšenia kvality života obyvateľov Slovenska.
Vízia Slovensko 2040 stojí na štyroch hlavných pilieroch, ktoré združujú strategické ciele: dôstojný život, ekonomicky úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát.
Na Víziu plynulo nadviaže Stratégia Slovensko 2040, na ktorej bude SAV pracovať od leta 2026 do konca marca 2027. Stratégia rozpracuje ciele a priority vízie do podoby konkrétnych, kvantifikovaných opatrení vrátane ich nositeľov a financovania.
„Vízia 2040 pomenúva, kde má Slovensko rezervy a kde sú naopak jeho silné stránky. Medzi vážne výzvy patrí najmä nepriaznivý demografický vývoj a stav verejných financií. Naopak, stavať môžeme na čistej a stabilnej energetike postavenej na jadre, ako aj na priemysle, ktorý vo viacerých odvetviach patrí k svetovej špičke. Aj vďaka tejto vízii som presvedčený, že máme na čom stavať a vieme, kam ako krajina smerujeme,” uviedol predseda SAV Martin Venhart.
Ako priblížil hovorca, na dosiahnutie kvalitnejšieho života vízia pomenováva šesť kľúčových priorít, na ktoré sa Slovensko musí v najbližších rokoch sústrediť. Potrebuje reformovať štát tak, aby bol výkonnejší, dôveryhodnejší a schopný presadzovať verejný záujem. Potrebuje nastaviť nový ekonomický model, ktorý bude viac založený na produktivite, inováciách a vyššej pridanej hodnote. Rovnako dôležité je viac investovať do ľudí, ich vzdelania, zručností a talentu, posilniť prevenciu v oblasti zdravia, podporovať spoločenskú súdržnosť a chrániť Slovensko pred hrozbami. Nejde pritom len o vonkajšie bezpečnostné riziká, ale aj o klimatické, surovinové, potravinové, kybernetické a ďalšie krízové hrozby, ktoré môžu ovplyvniť stabilitu a kvalitu života v krajine.
„Vízia Slovensko 2040 je dlhodobý dokument, ktorý pozitívnym spôsobom pomenúva, kam sa ako krajina chceme dostať, aby sa tu všetkým žilo lepšie. Vychádza z desiatich kľúčových megatrendov a scenárov vývoja, ktorým sa bude treba prispôsobiť. Slovensko nemá jeden zázračný sektor, do ktorého by stačilo investovať a kvalita našej ekonomiky by sa tým automaticky zvýšila - našou silou je naopak energetika a široká priemyselná základňa. Úspech Vízie však nebude závisieť len od kvality tohto dokumentu, ale od toho, či sa premietne do reformných a investičných priorít a či bude dôsledne implementovaná. Budeme na to potrebovať odhodlanie k náročným rozhodnutiam, zhodu na spoločnom smerovaní krajiny a odvahu pretavovať víziu do každodenného života,” dodal podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu Marek Radvanský.
Vízia Slovensko 2040 je nezávislý, nadstranícky a nadrezortný dokument, ktorý na základe uznesenia vlády pripravili odborníci z akademického a podnikateľského prostredia pod garanciou SAV. Počas šiestich mesiacov sa na príprave dokumentu podieľalo viac ako 350 expertov z občianskej spoločnosti, podnikateľského aj akademického sektora. SAV zároveň zorganizovala niekoľko sérií workshopov, okrúhlych stolov a regionálnych diskusií so samosprávami, ktoré vyústili do spracovania viac ako 2300 pripomienok. Svoje odborné vstupy poskytli odborníci z ministerstiev, občianskej spoločnosti, podnikateľského a akademického sektora. Zástupcovia autorského kolektívu o vízii diskutovali s viac ako 150 partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.