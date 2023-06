SAV oslávi svoje jubileum dvojdňovým festivalom vedy

Bratislava 21. júna (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) sa pri príležitosti svojho 70. výročia predstaví širokej verejnosti na podujatí Víkend so SAV. V piatok 23. a v sobotu 24. júna sa v Bratislave na námestí M. R. Štefánika budú prezentovať pracoviská SAV z celého Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa akadémie Katarína Gáliková.



Návštevníci majú šancu interaktívnym spôsobom nahliadnuť do sveta vedy a spoznať výskumné témy a výsledky vedeckých tímov SAV. Deti aj dospelých čaká viac ako 50 stánkov s rozmanitými expozíciami, aktivitami a súťažami. Prednáškami nabitý piatkový program na pódiu doplní natáčanie relácie Experiment a podvečerný koncert kapely Korben Dallas.



Prezentácia výskumných tém a výsledkov je nesmierne dôležitou súčasťou vedeckej práce. "Záleží nám na tom, aby obyvatelia tejto krajiny videli, čo naozaj robíme, pretože v konečnom dôsledku väčšina nášho rozpočtu pochádza od daňových poplatníkov. My im vedu musíme čo najviac priblížiť a aj toto je jeden zo spôsobov, ako to urobiť," zdôraznil predseda SAV Pavol Šajgalík.



SAV pokrýva široké spektrum vedeckých disciplín, čo sa prejaví aj na rozmanitosti jednotlivých stánkov. V prípade slnečného počasia budú môcť návštevníci sledovať aktuálny obraz Slnka s jeho škvrnami, pripravený bude levitujúci vláčik, ktorým vedci vysvetlia princípy supravodivosti. Viaceré stánky umožnia prostredníctvom mikroskopov nahliadnuť do sveta buniek, pozorovať štruktúry rôznych materiálov alebo skúšať pipetovanie. Nebude chýbať ani skladanie vírusov, testovanie pamäte, meranie telesného zloženia či "chemická kuchyňa" pre deti.



Milovníci živej prírody sa môžu tešiť na prezentáciu života skrytého pod hladinou s ukážkou preparátov i živých bezstavovcov. Vedci tiež predstavia rôzne invázne rastlinné druhy Slovenska, hovoriť budú aj o kliešťoch alebo parazitárnych ochoreniach, ktoré skúmajú. Nadšenci histórie si takisto prídu na svoje. Na Víkende so SAV si budú môcť vyskúšať písanie kaligrafickým perom, lúštiť zašifrované dokumenty a spoznávať archeologické lokality Egypta. Fanúšikov literatúry poteší výmena kníh.



Okrúhle 70. výročie je pre akadémiu impulzom smerom k propagácii vedy. "Byť videný a zrozumiteľný pomáha zdôrazniť nezastupiteľnú úlohu vedcov a SAV pri rozvoji poznania a spoločnosti. Som rád, že takmer všetky zo 45 ústavov SAV tento víkend predstavia svoju činnosť na námestí pred SND v Bratislave a dúfam, že v nasledujúcich rokoch navštívime s našimi aktivitami aj ďalšie mestá v rámci Slovenska," dodal člen predsedníctva SAV a spoluorganizátor podujatia Marek Radvanský.