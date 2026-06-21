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SAV: Otepľovanie môže spôsobiť usadenie subtropických parazitov v SR
Jedným z takýchto druhov kliešťov je napríklad aj Hyalomma, ktorého nálezy boli taktiež zaznamenané aj v regióne severnej či strednej Európy.
Autor TASR
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Bratislava 21. júna (TASR) - Otepľovanie postupne spôsobuje, že sa niektoré pôvodne subtropické parazity začínajú udomácňovať aj v strednej či severnej Európe. Pri zvyšujúcom sa otepľovaní, a to za niekoľko málo dekád, bude možné napríklad udomácnenie nových druhov kliešťov aj na južnom Slovensku. V súčasnosti síce ich výskyt môže byť „zanesením“ zaznamenaný aj v našom regióne, avšak zimu v prírode by neprežili. Vyplýva to z vyjadrenia Branislava Peťka z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) pre TASR.
„Je viac druhov kliešťov v subtrópoch, ktoré sa už dali ‚na pochod Európou‘, napríklad kliešť psí s odborným názvom Rhipicephalus sanguineus, žijúci v Stredomorí, ale už ho hlásia z Maďarska, dokonca blízko našich hraníc. Aj ten už bol zaznamenaný u nás, dokonca aj jeho ‚udomácnenie‘, rozmnožil sa v byte v Bratislave, kde si ho na psovi doniesli z prímorskej dovolenky. Našu zimu v prírode by neprežil,“ vysvetlil odborník.
Jedným z takýchto druhov kliešťov je napríklad aj Hyalomma, ktorého nálezy boli taktiež zaznamenané aj v regióne severnej či strednej Európy. Najčastejšie išlo o zanesenie kliešťa na vtákoch. „Má len dvoch hostiteľov, vývinové štádiá larva a nymfa to zvládajú na jednom a často sú to vtáci, ktorí ich roznášajú ‚po svete‘. Z neho odpadávajú ako nacicané nymfy, ktoré v pôde za vhodných teplotných podmienok dorastajú na dospelé kliešte, ktoré už vyhľadávajú druhého hostiteľa, čo sú veľké zvieratá,“ vysvetlil Peťko. Potrebná teplota vzduchu a pôdy však podľa jeho slov v strednej a severnej Európe zatiaľ nie je, preto limituje vývin tohto kliešťa na dospelého.
Ako ozrejmil, kliešť Hyalomma je špecifický tým, že dokáže hostiteľa aktívne vyhľadávať. „Hyalomma je veľký kliešť, porovnateľný s našim najväčším kliešťom pijakom stepným, ale na rozdiel od neho má tenkú a výrazne dlhšiu tzv. hlavičku, čo je dopredu vyčnievajúci systém ústneho orgánu a dlhšie svetlé a pruhované nohy, čo mu umožňuje rýchlejšie sa pohybovať, priam bežať za hostiteľom, a to nám umožňuje ho rýchle rozoznať od domácich druhov,“ doplnil Peťko.
Pri nálezoch dospelých kliešťov Hyalomma v našich podmienkach možno podľa neho uvažovať o ich dovezení v rôznych balíkoch alebo kontajneroch, do ktorých sa v krajine pôvodu dostali a do strednej či severnej Európy doviezli. „Otázkou je, či v tunajších, pre nich chladných podmienkach, sú schopné aj napadnúť hostiteľa, nejaké veľké zviera a prípadne aj človeka a pritom preniesť nejakú tropickú nákazu,“ poznamenal odborník.
Okrem pôvodcov lymskej boreliózy či kliešťovej encefalitídy, ktoré prenáša aj kliešť obyčajný, Hyalomma je podľa jeho slov hlavným prenášačom vírusu vyvolávajúceho horúčku s krvácaním v koži - krymsko-konžskú hemoragickú horúčku. „Tento vírus prenáša aj kliešť pijak stepný, odborne Dermacentor marginatus, ktorého areál v Európe zasahuje aj na južné Slovensko a dosť často ho nachádzame aj my, ale zatiaľ sa toto ochorenie u nás nevyskytuje,“ dodal Peťko.
„Je viac druhov kliešťov v subtrópoch, ktoré sa už dali ‚na pochod Európou‘, napríklad kliešť psí s odborným názvom Rhipicephalus sanguineus, žijúci v Stredomorí, ale už ho hlásia z Maďarska, dokonca blízko našich hraníc. Aj ten už bol zaznamenaný u nás, dokonca aj jeho ‚udomácnenie‘, rozmnožil sa v byte v Bratislave, kde si ho na psovi doniesli z prímorskej dovolenky. Našu zimu v prírode by neprežil,“ vysvetlil odborník.
Jedným z takýchto druhov kliešťov je napríklad aj Hyalomma, ktorého nálezy boli taktiež zaznamenané aj v regióne severnej či strednej Európy. Najčastejšie išlo o zanesenie kliešťa na vtákoch. „Má len dvoch hostiteľov, vývinové štádiá larva a nymfa to zvládajú na jednom a často sú to vtáci, ktorí ich roznášajú ‚po svete‘. Z neho odpadávajú ako nacicané nymfy, ktoré v pôde za vhodných teplotných podmienok dorastajú na dospelé kliešte, ktoré už vyhľadávajú druhého hostiteľa, čo sú veľké zvieratá,“ vysvetlil Peťko. Potrebná teplota vzduchu a pôdy však podľa jeho slov v strednej a severnej Európe zatiaľ nie je, preto limituje vývin tohto kliešťa na dospelého.
Ako ozrejmil, kliešť Hyalomma je špecifický tým, že dokáže hostiteľa aktívne vyhľadávať. „Hyalomma je veľký kliešť, porovnateľný s našim najväčším kliešťom pijakom stepným, ale na rozdiel od neho má tenkú a výrazne dlhšiu tzv. hlavičku, čo je dopredu vyčnievajúci systém ústneho orgánu a dlhšie svetlé a pruhované nohy, čo mu umožňuje rýchlejšie sa pohybovať, priam bežať za hostiteľom, a to nám umožňuje ho rýchle rozoznať od domácich druhov,“ doplnil Peťko.
Pri nálezoch dospelých kliešťov Hyalomma v našich podmienkach možno podľa neho uvažovať o ich dovezení v rôznych balíkoch alebo kontajneroch, do ktorých sa v krajine pôvodu dostali a do strednej či severnej Európy doviezli. „Otázkou je, či v tunajších, pre nich chladných podmienkach, sú schopné aj napadnúť hostiteľa, nejaké veľké zviera a prípadne aj človeka a pritom preniesť nejakú tropickú nákazu,“ poznamenal odborník.
Okrem pôvodcov lymskej boreliózy či kliešťovej encefalitídy, ktoré prenáša aj kliešť obyčajný, Hyalomma je podľa jeho slov hlavným prenášačom vírusu vyvolávajúceho horúčku s krvácaním v koži - krymsko-konžskú hemoragickú horúčku. „Tento vírus prenáša aj kliešť pijak stepný, odborne Dermacentor marginatus, ktorého areál v Európe zasahuje aj na južné Slovensko a dosť často ho nachádzame aj my, ale zatiaľ sa toto ochorenie u nás nevyskytuje,“ dodal Peťko.