SAV: Otvára druhú výzvu mobilitného programu SASPRO 2

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) v pondelok otvára druhú výzvu na predkladanie projektov programu SASPRO 2 a pokračuje tak v boji proti odlevu mozgov. Slovenskí vedci, ktorí aktuálne pôsobia v zahraničí a chcú sa vrátiť do rodnej vlasti, alebo výskumníci zo zahraničia, ktorí chcú robiť vedu na Slovensku, môžu svoje projekty prihlasovať do 31. augusta. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.



"Veľmi sa teším, že sme schopní spustiť aj ďalšiu výzvu tohto úspešného programu, a pevne verím, že sa znova prihlási veľký počet uchádzačov, aby sme mohli z ponúknutých projektov vybrať iba tie najlepšie. Zárukou toho určite je aj panel expertov, ktorý tieto projekty vyhodnocuje, takže očakávam, že tak SAV, ako aj Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave budú z tohto projektu profitovať," uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík.



Tri popredné inštitúcie v oblasti vedy a výskumu - SAV, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave a Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, ponúkajú 40 voľných pozícií pokrývajúcich rôzne výskumné oblasti v 70 potenciálnych hostiteľských organizáciách. Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská po desiatich vedcoch a zvyšných 20 bude pôsobiť na ústavoch SAV.



Do programu sa môžu prihlásiť výskumní pracovníci všetkých národností, ktorí sú držiteľmi titulu PhD. Uchádzať sa môžu o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená. Po ukončení výberového procesu druhej výzvy by prví vedci mali začať pracovať v hosťujúcich inštitúciách od februára 2022.



SASPRO 2 je spoločný projekt SAV, STU a UK, ktorého cieľom je posilniť vedecké organizácie týchto inštitúcií o výskumníkov zo zahraničných pracovísk, zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými a aplikačnými sektormi a podporiť multidisciplinárne prístupy riešenia projektov.



"Problém odlevu mozgov do zahraničia je problém, s ktorým sa Slovensko trápi už dlho. Tento projekt je šancou, ako to zmeniť. A tiež šancou, ako prepojiť náš výskum s výskumom zo zahraničia a v neposlednom rade prepojiť vedcov medzi našimi inštitúciami navzájom," hovorí rektor UK v Bratislave Marek Števček.