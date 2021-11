SAV otvorila poslednú výzvu akademického a vedeckého programu SASPRO 2

Bratislava 1. novembra (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) otvorila v pondelok záverečnú výzvu na predkladanie projektov v rámci z akademického a vedeckého programu SASPRO 2. Zapojiť sa do nej môžu slovenskí vedci pôsobiaci v zahraničí, ktorí uvažujú o návrate na Slovensko, a výskumníci zo zahraničia, ktorí chcú v krajine robiť vedu. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.



Poukázala na to, že ide o spoločný projekt SAV, Slovenskej technickej univerzity (STU) a Univerzity Komenského (UK). Jeho cieľom je posilniť vedecké organizácie týchto inštitúcií o výskumníkov zo špičkových zahraničných pracovísk, zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými a aplikačnými sektormi a podporiť multidisciplinárne prístupy riešenia projektov. Na predošlé dve výzvy zareagovalo 123 vedcov z celého sveta.



Tieto inštitúcie ponúkajú 40 voľných pozícií pokrývajúcich rôzne výskumné oblasti v 70 potenciálnych hostiteľských organizáciách. Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská po desať vedcov, zvyšných 20 bude pôsobiť v ústavoch SAV. V prvej výzve bol grant ponúknutý spolu 16 uchádzačom. Výberový proces druhej výzvy bude uzavretý do konca roka 2021.



"Vzhľadom na to, že počet miest a tých, ktorí môžu získať prostriedky zo SASPRO, 2 je obmedzený, sme v prvom kole ponúkli grant ôsmim uchádzačom hlásiacim sa do SAV. Je však podstatné povedať, že sme ich vyberali z 55 podaných prihlášok," priblížil predseda SAV Pavol Šajgalík. Konkurencia je podľa jeho slov "veľmi vysoká".



Rektor STU Oliver Moravčík doplnil, že záujem o pôsobenie kvalitných zahraničných vedcov na STU je obojstranný. "Hneď v prvej výzve sme obsadili tretinu miest. Verím, že po vyhodnotení ďalších dvoch výziev budeme konštatovať úspech projektu SASPRO 2," uviedol.



Rektor UK Marek Števček verí, že vďaka projektu sa na Slovensko vrátia excelentní vedci zo zahraničia, ktorí chcú po rokoch skúseností nazbieraných vo svete znova pôsobiť na Slovensku. Dúfa, že výzva osloví aj zahraničných vedcov, ktorí majú záujem svoje portfólio rozšíriť o spoluprácu s našimi odborníkmi.



Do programu SASPRO 2 sa môžu prihlásiť výskumníci všetkých národností, ktorí sú držiteľmi titulu PhD. Uchádzať sa môžu o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená. Po ukončení výberového procesu tretej výzvy by prví vedci mali začať pracovať v hosťujúcich inštitúciách v lete 2022. Všetky projekty musia byť ukončené k 30. septembru 2025.



Uchádzači sa do tretieho kola môžu prihlasovať do 28. februára 2022.