SAV: Po zemetrasení pri Šamoríne došlo k 52 dotrasomm
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Po zemetrasení koncom februára pri Šamoríne, s magnitúdom 4,3, došlo k 52 dotrasom. Ostatný lokalizovali 17. apríla. Došlo tiež k relokalizácii epicentra, a to medzi obce Báč a Trnávka. Vyplýva to z predbežnej analýzy seizmického javu, ktorú po dvoch mesiacoch od zemetrasenia ukončil Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (SAV) v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Informuje o tom SAV na svojom webe.
„Epicentrum sa pôvodne nachádzalo pri Rohovciach, po detailnej analýze a reinterpretácii relevantných údajov zo všetkých dostupných seizmických staníc (aj zo zahraničia) bolo relokalizované medzi obce Báč a Trnávka, t. j. zhruba štyri kilometre severnejšie. Hĺbka ohniska je zhruba osem kilometrov,“ približuje ústav SAV, ktorý vyhodnotil 7688 makroseizmických elektronických dotazníkov, z toho vyše 2400 bolo z Bratislavy.
Ostatný lokalizovaný dotras bol 17. apríla s magnitúdom 1,6. K najsilnejším dotrasom došlo 10. marca v dopoludňajších a večerných hodinách, a to s magnitúdom 3,3 a 3,0. Osem dotrasov bolo v epicentrálnej oblasti makroseizmicky pocítených.
Na stavebných objektoch boli zaznamenané menšie škody v podobe vlásočnicových trhlín v múroch a omietkach, opadané menšie aj väčšie kusy omietky. Zaznamenané bolo aj poškodenie obkladov a dlažieb, ojedinelé poškodenia sklených výplní či komínov.
