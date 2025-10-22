< sekcia Slovensko
SAV: Pozorovanie prelietajúcej kométy voľným okom je nepravdepodobné
Bratislava 22. októbra (TASR) - Kométa C/2025 A6 Lemmon, ktorá letí slnečnou sústavou, je aktuálne jasnejšia ako najslabšie voľným okom viditeľné objekty na oblohe, no pozorovanie voľným okom je nepravdepodobné. SAV odporúča vziať si na jej sledovanie ďalekohľad. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Tináková. Aktuálna obežná dráha kométy je viac než 1100 rokov.
„Kométa je na retrográdnej dráhe (dráha okolo Slnka v opačnom smere, ako sa pohybuje všetkých osem planét a väčšina asteroidov) so sklonom 143,7 stupňa k rovine ekliptiky. Perihéliom (najbližším bodom dráhy pri Slnku) prejde 8. novembra 2025 vo vzdialenosti 0,53 astronomickej jednotky od Slnka. Najbližšie k Zemi vo vzdialenosti 0,60 astronomickej jednotky (približne 89 miliónov kilometrov) bola 21. októbra 2025,“ uviedol Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.
Kométu bude možné podľa neho pozorovať večer po západe Slnka nad severozápadným obzorom. „Na orientáciu nám dobre poslúži Veľký voz - kométa sa bude pohybovať vľavo pod ním,“ uviedol Svoreň. Koncom októbra zapadne štyri hodiny po západe Slnka a v novembri dve hodiny.
Ako Tináková doplnila, do konca roka očakávajú astronómovia SAV ešte 6 komét jasnejších ako 12. magnitúda.
