SAV predstavila strategické dokumenty smerovania vedy v SR

Bratislava 4. júla (TASR) – Slovenská akadémia vied (SAV) predstavila strategické dokumenty smerovania vedy na Slovensku. Reaguje tak na roky chýbajúce podklady, ktoré by mali určiť priority vo vede a výskume. Akadémia sa preto spojila s univerzitami, priemyselným sektorom s Učenou spoločnosťou Slovenska, aby pripravili základnú analýzu súčasnej situácie v oblasti vedy i výskumu a víziu pre Slovensko i SAV.



Predseda SAV Pavol Šajgalík upozornil na to, že na Slovensku momentálne absentuje Štátna vedná politika. V súčasnosti má Slovensko jediný dokument, ktorý sa zaoberá vedeckou prácou, a to Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR z roku 2013. Tá však nenahrádza Štátnu vednú politiku. Podľa SAV chýba aj koncepcia vedy.







"Ponúkame preto Slovensku dokument Iniciatíva – vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko, stratégiu na najbližších desať rokov, podrobnú analýzu porovnania so svetom a akčný plán, ako plniť stanovené ciele," povedal Šajgalík. Tieto dokumenty sú určené štátnym orgánom, politickým stranám, podnikateľom, verejným inštitúciám a vedeckým kapacitám či začínajúcim mladým vedcom. "Súčasná podpora vedy a výskumu prepočítaná na výskumníka je na Slovensku asi polovičná oproti susednému Česku. Podobne je na tom aj rozpočet SAV v porovnaní s Akadémiou vied ČR. Napriek tomu sú naše výkony merané v počte publikácií a citácií v databáze Web of Science, ktorá mapuje kvalitnú vedu, takmer rovnaké," skonštatoval podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Peter Samuely. Na Slovensku podľa neho existuje medzinárodne viditeľná veda, ale existuje len veľmi malý počet vedcov, ktorí patria "do svetovej ligy". "Máme takýchto ľudí, ale nemáme žiadne nástroje, aby sme ich podporili," upozornil.







Zámerom dokumentov je preto aj podpora špičkových vedcov.



Peter Moczo - predseda Učenej spoločnosti Slovenska, ktorá združuje najlepších vedcov Slovenska, upozornil na to, že hlavným problémom slovenskej vedy je vzťah spoločnosti k vede, výskumu a vzdelávaniu. "Verejnosť nevie, kto je a na čo je dobrý vedec, hoci excelentný výskum a kvalitné vzdelávanie sú nevyhnutnou základnou podmienkou pre rozumný vývoj spoločnosti a jej prežitie," vyhlásil. Ako tvrdí, samotní vedci zlyhali v tom, že nevychovali spoločnosť k správnemu vzťahu, a je potrebné to zmeniť.



V dokumente Iniciatíva sa píše, že investovanie do excelentného výskumu, kvalitného vzdelávania a rozvoja poznania sa výrazne prejaví v ekonomickom raste, vo zvýšení kvality života a kultúrno-spoločenskom pokroku. Vedci v materiáli upozorňujú na nízku podporu zo strany štátu, zlé rozdeľovanie celkovej finančnej podpory, na nízku výkonnosť výskumu, veľkú mieru predstierania vedeckej kvality či na predimenzovanú sieť vysokých škôl i nedostatočný rozvoj vysokoškolského vzdelávania. "Neriešenie týchto problémov má viaceré negatívne dôsledky. Jedným z dobre viditeľných je, že tisíce talentovaných mladých ľudí každoročne odchádzajú zo Slovenska," upozorňujú na to tvorcovia dokumentu.



Šajgalík podotkol, že Slovensko potrebuje audit verejného výskumného priestoru i Štátnu vednú politiku. "Politika SR vo vzťahu k vzdelaniu a vede potrebuje nejakú zmenu," podotkol šéf SAV.