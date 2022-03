PRIESKUM: Prokremeľskej propagande dôveruje viac ako pätina Slovákov

Muž sedí na balkóne zničeného bytu obytnej budovy po ruskom ostreľovaní v ukrajinskom meste Mykolajiv 29. marca 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 30. marca (TASR) - Prokremeľskej propagande dôveruje viac ako pätina Slovákov a Sloveniek. Vyplýva to z prieskumu vedeckého kolektívu z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (ÚEP CSPV SAV) na vzorke 900 respondentov. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.Prieskum realizovali odborníci 22. až 24. marca. Získané údaje ukázali, že správam ospravedlňujúcim zapojenie ruských vojsk na Ukrajine verí 22 percent oslovených respondentov a do značnej miery pritom záleží od obsahu konkrétnych správ.spresnil experimentálny psychológ z ÚEP SAV Jakub Šrol.Naopak, viac ako štvrtina ľudí podľa neho verí často opakovaným správam o tom, že Rusko sa vojenskou intervenciou na Ukrajine snaží o odzbrojenie a denacifikáciu Ukrajiny (28 percent), že vojna na Ukrajine bola zámerne vyvolaná západnými mocnosťami a Rusko iba reagovalo na ich provokáciu (34 percent), alebo že na východe Ukrajiny bola voči ruským menšinám páchaná genocída (27 percent).Predbežné analýzy odborníkov poukázali aj na skutočnosť, že faktory ako vek či pohlavie pri dôvere prokremeľským naratívom obhajujúcim vojnový konflikt na Ukrajine nezohrávajú zásadnú úlohu. Šrol tiež zdôraznil, že takýmto správam nepodliehajú výhradne ľudia s nižšou úrovňou vzdelania či analytického myslenia.doplnil experimentálny psychológ.Zo zistení taktiež vyplýva, že dôvera prokremeľským naratívom ide ruka v ruke so sympatiami voči Rusku.ozrejmil Šrol.Dôvera prokremeľským naratívom o vojne na Ukrajine bola podľa neho špeciálne vysoká u ľudí, ktorí zároveň boli presvedčení o pravdivosti niektorých konšpiračných teórií o ochorení COVID-19.