SAV: Publikácia, ktorej spoluautorom je Kotlár, má vedecké nedostatky

Bratislava 15. mája (TASR) - Publikácia o mRNA vakcínach proti covidu, ktorej spoluautorom je splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár, má vedecké nedostatky. Závery publikácie nie sú podložené dostatočne silnými dátami a časopis, v ktorom bola zverejnená, patrí medzi tzv. predátorské časopisy nespĺňajúce kritéria kvality. Vyplýva to zo stanoviska predsedníctva Slovenskej akadémie vied (SAV), o ktorom TASR informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.



„V zverejnenej publikácii sú nedostatočne opísané metódy, chýbajú kontroly a nie sú jasne definované vstupné množstvá materiálu. Zverejnené tvrdenia nie sú konfrontované s existujúcimi poznatkami a ani s ďalšími metódami, čo je vzhľadom na prezentovanú závažnosť zistení nevyhnutné,“ priblížila hovorkyňa SAV Monika Tináková.



Dodala, že názov publikácie naznačuje kvantitatívnu analýzu, ale výsledky nie sú porovnané s predpísanými a prísne kontrolovanými kvantitatívnymi limitmi zvyškovej DNA. „Uvedené sú odhadnuté počty molekúl, čo môže byť zavádzajúce,“ objasnila.



Vedci ďalej upozornili, že nedostatky publikácie odzrkadľujú skutočnosť, že časopis, v ktorom bola zverejnená, je radený medzi tzv. predátorské časopisy. „Tento konkrétny časopis nespĺňa ani základné kritériá kvality, nie je evidovaný v uznávaných databázach, má veľmi krátke recenzné konanie a nejasný recenzný postup, nemá definované základné pravidlá prezentovania výsledkov a metodík,“ vysvetlila Tináková. SAV publikovanie v predátorských časopisoch odsúdila a upozornila, že takto zverejnené publikácie neprinášajú hodnotu a nemajú význam pre vedeckú komunitu, lekársku prax, ani verejnosť.



Tvrdenia v článku spochybnil v stredu (15. 5.) aj Chemický ústav SAV odvolávajúc sa na odborné zdroje a stanoviská regulačných agentúr. Upozornil, že autori článku nie sú odborníci na vakcíny, pričom viacerí z nich sú známi antivakcinačnými postojmi a politickým pozadím. To podľa ústavu vzbudzuje pochybnosti o objektivite. Spochybňujú tiež transparentnosť štúdie.



Kotlár informoval médiá o zverejnení analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, v ktorej je uvedený ako autor spolu so Soňou Pekovou a Richardom M. Flemingom. Analýzu uverejnil časopis Herald Scholarly Open Access Journal of Angiology & Vascular Surgery. „Recenzované, publikované, zahraničné. Žiadny vedec nemôže nič namietať,“ napísal Kotlár a vyzval SAV, lekárov i vedcov, aby rešpektovali pravidlá a postupy a nešírili dezinformácie a misinformácie.