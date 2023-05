SAV si pripomenie 70.výročie od svojho založenia viacerými podujatiami

Bratislava 13. mája (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) si tento rok pripomína 70 rokov od prijatia zákona o SAV, ktorý definoval jej základy a podobu, v ktorej existuje doteraz. Svoje jubileum akadémia priblíži prostredníctvom viacerých podujatí. Ústredné oslavy sa uskutočnia v Bratislave 23. a 24. júna, potvrdila pre TASR hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.



"SAV vznikla v atmosfére silného sovietskeho vplyvu. Tým bola ovplyvnená jej štruktúra a aj zameranie. Za 70 rokov sa však ukázalo, že to nepredznamenalo jej fatálnu deformáciu. Našťastie sa dnes SAV radí úrovňou aj zameraním k štandardným európskym vedeckým inštitúciám," zdôraznil pri príležitosti výročia jej predseda Pavol Šajgalík. Počas siedmich dekád prekonala akadémia množstvo míľnikov a historických okamihov. Viaceré z nich si pripomenie v piatok 23. júna na slávnostnom matiné v Novej budove Slovenského národného divadla. "Budeme mať príležitosť spomenúť si na predošlých 70 rokov SAV a vyzdvihnúť našich kolegov, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o jej rozvoj. Verím, že to bude dôstojným upriamením pozornosti na SAV ako najdôveryhodnejšej štátnej inštitúcie a jednak ako vedeckej organizácie, ktorá produkuje vedu v tej najvyššej kvalite, minimálne v stredoeurópskom priestore," dodal Šajgalík.



Oslavy jubilea najväčšej vedeckej inštitúcie na Slovensku sa ponesú aj v znamení prezentácie jej výskumných tém a výsledkov jednotlivých pracovísk. "Po pandemickej prestávke sa 23. a 24. júna opäť uskutoční podujatie Víkend so SAV, ktoré sa tentokrát prenesie na Námestie M. R. Štefánika pred jedno z nákupných centier," spresnila Gáliková. Deti aj dospelí sa môžu tešiť na dvojdňový festival vedy, na ktorom sa predstavia pracoviská SAV z celého Slovenska. Návštevníkov bude čakať viac ako 45 stánkov, ktoré do hlavného mesta prinesú najnovšie výskumné výsledky, interaktívne exponáty a zábavné vedecké aktivity nielen pre najmenších. Program na pódiu doplnia prednášky vedcov na najrôznejšie témy, diskusie a piatkový večerný koncert kapely Korben Dallas.