SAV: Slovenské počítače pomáhajú v boji s novým koronavírusom

Bratislava 27. apríla (TASR) - Časticoví fyzici zo Slovenskej akadémie vied (SAV) sa zapojili do celosvetového výskumu, ktorý prispieva k detailnému popisu proteínov nového koronavírusu. Prostredníctvom svojich výpočtov na vedecko-výskumnom uzle GRID produkujú dáta, ktoré sú nevyhnutné pre vývoj vakcíny a liekov proti novému koronavírusu. Tento uzol je súčasťou celosvetovej siete Worldwide LHC Computing Grid (WLCG), ktorá spracúva dáta z experimentov na urýchľovači LHC v CERN-e. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.



"V tejto závažnej situácii sme sa rozhodli veľmi pohotovo zareagovať a prispieť k celosvetovému úsiliu prekonať pandémiu. Momentálne nerobíme výpočty len pre CERN v rámci medzinárodných projektov ATLAS a ALICE. Tieto kapacity sme čiastočne uvoľnili pre simulácie proteínov nového koronavírusu, ktoré sú nevyhnutné pre nájdenie správnych liekov a vakcín," povedal Pavol Striženec z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Ako dodal, vďaka premyslenej architektúre vedecko-výskumného uzla CERN-u, ktorý je v Košiciach, dokázali veľmi rýchlo a bez veľkých zmien spustiť potrebné výpočty.



Celosvetová sieť výpočtových uzlov WLCG má svoje umiestnenie na Slovensku už 20 rokov. Vybudovala ju vedecká komunita ako reakciu na potrebu spracovania veľkého množstva dát a simulácií pre detektory častíc na najväčšom urýchľovači častíc LHC v CERN-e. Táto sieť poskytuje vedeckým pracovníkom jednotné rozhranie na prístup k veľmi rôznorodým zdrojom, čím urýchľuje a zjednodušuje ich prácu s dátami.



"Naše pracoviská boli schopné udržať prevádzku týchto uzlov aj napriek problémom s financovaním zo strany štátu v uplynulom a v tomto roku, kedy sme boli takmer donútení celý tento uzol vypnúť. Týmto by sme chceli ilustrovať, že investície do infraštruktúry základného vedeckého výskumu, ktoré sú potrebné na stabilnej a dlhodobej báze, a ktoré sú dlhodobo na Slovensku zanedbávané, sa vždy v budúcnosti vrátia, čoho dôkazom je aj situácia, ktorá počas týchto týždňov nastala," dodal Pavol Striženec. V uplynulom týždni spracovali uzly približne 400 úloh, ktoré počítali covid simulácie. Na výpočtoch sa spolu s experimentálnymi fyzikmi SAV podieľajú aj vedci z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.