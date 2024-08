SAV: Sonda Juice letiaca k Jupiteru uskutočňuje jedinečný manéver

Bratislava 19. augusta (TASR) - Vesmírna sonda Juice letiaca od 14. apríla 2023 k Jupiteru aktuálne uskutočňuje jedinečný manéver. Po tom, ako obehla Slnko po mierne eliptickej orbite, v súčasnosti opäť dobieha Zem a 19. a 20. augusta využije gravitačnú asistenciu Zeme, ktorá urýchli jej ďalšie putovanie vesmírom. Sonda nesie na sebe viacero vedeckých prístrojov určených na prieskum mesiacov Jupitera. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Katarína Gáliková.



"Gravitačné asistencie umožňujú významne zvýšiť rýchlosť a zmeniť smer letu bez použitia paliva, čo predstavuje významnú energetickú úsporu a viaceré medziplanetárne lety by bez nich ani neboli možné," vysvetlil Ján Baláž z košického Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Ako poznamenal, prvýkrát v histórii sa na takomto manévri zúčastnia spoločne Mesiac aj Zem.



Baláž doplnil, že augustový manéver sondu urýchli a zmení jej orbitu tak, aby sa o rok stretla s Venušou, ktorá jej podľa neho udelí ďalšie zrýchlenie. "Orbitálnu energiu od Zeme sonda využije ešte dvakrát, a to v rokoch 2026 a 2029, čo ju už definitívne vymrští k Jupiteru. Na orbite okolo neho sa zachytí v júli 2031," spresnil vedec.



Sonda Juice (JUpiter ICy moons Explorer) nesie na palube rozsiahly komplex vedeckých prístrojov na prieskum Jupiterových mesiacov Europa, Ganymedes a Kallisto. Prístroje budú počas nadchádzajúcich blízkych preletov aktivované, testované a kalibrované.



Na stránkach European Space Agency si možno prezrieť detailný 3D model sondy a taktiež jej pohyb v slnečnej sústave od štartu po cieľ pomocou simulátora Where is Juice now.