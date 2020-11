SAV spúšťa pokračovanie projektu zameraného na boj proti odlevu mozgov

Bratislava 2. novembra (TASR) - Projekt SASPRO, ktorý sa zameriava na boj proti odlevu mozgov zo Slovenska, má mať druhé pokračovanie. Príležitosť by malo dostať 40 vedcov. Na projekte spolupracuje Slovenská akadémia vied (SAV) s Univerzitou Komenského (UK) a Slovenskou technickou univerzitou (STU). TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.



"SASPRO 2 chce časť toku rozumu, ktorý ide von z krajiny, vrátiť späť. Verím, že tento pokračujúci projekt sa stane nukleačným zárodkom, na ktorom sa bude dať stavať, aby naši študenti neodchádzali, respektíve, aby sa tí, ktorí získajú skúsenosti v zahraničí, vrátili naspäť domov," vyjadril presvedčenie predseda SAV Pavol Šajgalík. Okrem Slovákov pôsobiacich v zahraničí je projekt určený aj pre zahraničných vedcov, ktorí majú záujem prísť na Slovensko.



Cieľom projektu je podľa SAV posilniť vedecké pracoviská, zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými a aplikačnými sektormi či podporiť multidisciplinárne prístupy riešenia projektov. "Rovnako je snahou prehĺbiť prepojenie SAV, STU a UK navzájom, podporiť ich spoluprácu so zahraničnými pracoviskami a vybudovať sieť kontaktov, ktorá uľahčí medzinárodnú spoluprácu," informovala hovorkyňa.



Projekt má hodnotu deväť miliónov eur. "Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská po desať vedcov a zvyšných 20 bude pôsobiť na ústavoch SAV," ozrejmila s tým, že program umožňuje vedcom uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov. Žiadosti môžu podávať do 1. marca 2021.