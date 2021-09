ŠTÚDIA: Strach z očkovania u Slovákov prevažuje nad solidaritou

Bratislava 27. septembra (TASR) - Dôvodom nízkej zaočkovanosti Slovákov a Sloveniek je ich zvýšený strach z vakcíny a bezmocnosť pri hodnotení jej bezpečnosti. Tieto pocity dokonca prevažujú aj nad ochotou solidárne ochrániť ostatných ľudí vo svojom okolí. Vyplýva to zo štúdie kolektívu vedkýň z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (CSPV SAV).



Štúdia reagovala na dáta Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), podľa ktorých patrí Slovensko medzi krajiny EÚ s najnižšou mierou zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19.



"Naším najdôležitejším zistením je, že strach z vakcíny a jej vedľajších účinkov prevažuje nielen nad strachom z choroby samotnej, ale aj nad altruistickými tendenciami, ktoré môže človek mať,“ vysvetľuje jedna z členiek výskumného tímu, psychologička Magdalena Adamus. "Napriek tomu, že ľudia v našej vzorke prejavovali vysokú mieru altruizmu a úprimného záujmu o ostatných ľudí a ich zdravie, ich očkovacie postoje boli ovplyvnenejšie emocionálnymi reakciami na vedľajšie účinky vakcíny a nedostatkom schopnosti vyhodnotiť bezpečnosť a účinnosť vakcinačných látok," dodáva.



Výsledky výskumu podľa nej poukazujú na to, že očkovacie kampane postavené na solidarite voči okoliu môžu byt účinné len vtedy, keď majú ľudia dostatočné množstvo spoľahlivých informácií a riziká spojené s vakcináciou považujú za nízke. "V opačnom prípade sa do popredia dostavajú emócie, najmä strach," objasňuje psychologička.